Хрватице осјетиле моћ Српкиња: Повеле, па самљевене

Аутор:АТВ редакција
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Одбојкашице Србије пласирале су се у четвртфинале Европског првенства, пошту су у Брну савладале селекцију Хрватске са 3:1.
Резултат по сетовима био је 19:25, 25:19, 25:17 и 25:12.
Изабранице Зорана Терзића биле су убједљиве у групној фази, уписавши свих пет побједа уз један изгубљен сет.
Србија ће у четвртфиналу играти против Грчке, која је савладала Француску резултатом 3:0.
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