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Хрватице осјетиле моћ Српкиња: Повеле, па самљевене

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 21:25

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Одбојкашице Србије
Фото: ОССРБ

Одбојкашице Србије пласирале су се у четвртфинале Европског првенства, пошту су у Брну савладале селекцију Хрватске са 3:1.

Резултат по сетовима био је 19:25, 25:19, 25:17 и 25:12.

Изабранице Зорана Терзића биле су убједљиве у групној фази, уписавши свих пет побједа уз један изгубљен сет.

Србија ће у четвртфиналу играти против Грчке, која је савладала Француску резултатом 3:0.

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Тагови :

Одбојка

Хрватска

Србија

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