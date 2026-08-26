Сари Ћирковић бронзана медаља на Медитеранским играма

Аутор:АТВ редакција
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Репрезентативка Србије у боксу Сара Ћирковић освојила је бронзану медаљу на Медитеранским играма у италијанском граду Таранту.
Ћирковићева је у полуфиналу изгубила од домаће такмичарке Сирине Шараби.
Италијанка је побиједила одлуком судија 3:2.
Српској репрезентативки из Братунца тако је припала бронзана медаља, јер у боксу нема борби за треће мјесто.
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