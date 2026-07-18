Dijete palo u rupu punu vode i ugušilo se

Autor:ATV redakcija
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Strašna tragedija pogodila je u petak glavni grad Hrvatske Zagreb kada se dijete utopilo u rupi punoj vode, potvrđeno je u tamošnjoj policiji.
Zagrebačka policija objavila je kako je u petak u popodnevnim satima u istočnom dijelu Zagrebačke županije, u neograđenom dvorištu kuće, najvjerovatnije za vrijeme igre, dijete palo u iskop.
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Policija je navela kako je iskop bio veličine 55 metara sa 13 metara i kako je bio ispunjen vodom dubine oko jedan metar.
"Dijete je uočio član porodice, koji je pokušao da mu pomogne do dolaska ljekarske pomoći, ali dijete je preminulo", navode iz policije, prenosi "24sata".
Dodaju da je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.
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