Pronađen mrtav pripadnik MUP-a Srbije

U mjestu Gornja Rijeka, na području opštine Rudo, pronađen je mrtav Vasilije Lalović (33) iz Donje Rijeke.

Prema informacijama Policijske uprave Foča, prijavljeno je da je Lalović smrtno stradao pucnjem iz puške M59 "PAP", prenosi Provjereno.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a dežurni mrtvozornik je konstatovao da je riječ o samoubistvu.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac, koji je naložio obdukciju tijela radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.