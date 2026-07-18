Logo

Pronađen mrtav pripadnik MUP-a Srbije

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 19:52

Komentari:

0
Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

U mjestu Gornja Rijeka, na području opštine Rudo, pronađen je mrtav Vasilije Lalović (33) iz Donje Rijeke.

Prema informacijama Policijske uprave Foča, prijavljeno je da je Lalović smrtno stradao pucnjem iz puške M59 "PAP", prenosi Provjereno.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a dežurni mrtvozornik je konstatovao da je riječ o samoubistvu.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac, koji je naložio obdukciju tijela radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pronađeno tijelo

MUP Srbije

Rudo

Policija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Саобраћајна незгода Крупа

Hronika

Težak udes na ulazu u Banjaluku

2 h

0
Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

Hronika

Određen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za pokušaj obljube djevojčice (14)

3 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

Mirnes Ribić pronađen u gepeku: Završena potraga za odbjeglim zatvorenikom

5 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Muškarac izvršio samoubistvo, oglasilo se Tužilaštvo

7 h

0

  • Najnovije

19

58

Izdata upozorenja za više od 100 milion ljudi

19

52

Pronađen mrtav pripadnik MUP-a Srbije

19

47

Motorijada u Laktašima okupila veliki broj dvotačkaša

19

37

Otkazani treninzi Španije i Argentine pred finale, evo i zašto

19

25

Turisti preplavili Trebinje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima