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Težak udes na ulazu u Banjaluku

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 17:17

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Саобраћајна незгода Крупа
Foto: Granični prijelaz Maljevac

Na magistralnom putu Banjaluka - Jajce jutros je došlo do saobraćajne nezgode.

Kao što se vidi na fotografiji, u nezgodi je u učestvovao kamion.

Nema informacija o eventualnim povrijeđenim osobama, a na vozilu je pričinjena materijalna šteta.

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Policija je na terenu obavila uviđaj.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Banjaluka

udes

Jajce

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