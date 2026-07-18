Težak udes na ulazu u Banjaluku

Na magistralnom putu Banjaluka - Jajce jutros je došlo do saobraćajne nezgode.

Kao što se vidi na fotografiji, u nezgodi je u učestvovao kamion.

Nema informacija o eventualnim povrijeđenim osobama, a na vozilu je pričinjena materijalna šteta.

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