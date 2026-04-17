Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom danas razovarao o strateškim pitanjima od značaja za Beograd i Banjaluku, a da će u ned‌jelju u Donjoj Gradini zajedno prisustvovati obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Vučić je rekao da je sa Dodikom proveo više časova u razmjeni mišljenja o strateškim pitanjima od značaja za Beograd i Banjaluku.

"Ovog puta sastanak sa Miloradom Dodikom daleko od Beograda. Prelepe su Srbija i Srpska", objavio je Vučić na "Instagramu".

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 d‌jece, prenosi Srna