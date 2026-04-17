Logo
Large banner

Vučić i Dodik o strateškim pitanjima: U ned‌jelju zajedno u Donjoj Gradini

Autor:

ATV
17.04.2026 16:36

Komentari:

0
Aleksandar Vučić i Milorad Dodik
Foto: Buducnost Srbijeav/Instagram/screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom danas razovarao o strateškim pitanjima od značaja za Beograd i Banjaluku, a da će u ned‌jelju u Donjoj Gradini zajedno prisustvovati obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Vučić je rekao da je sa Dodikom proveo više časova u razmjeni mišljenja o strateškim pitanjima od značaja za Beograd i Banjaluku.

"Ovog puta sastanak sa Miloradom Dodikom daleko od Beograda. Prelepe su Srbija i Srpska", objavio je Vučić na "Instagramu".

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 d‌jece, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Srbija

Republika Srpska

Beograd

Donja Gradina logor

NDH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Испуцала земља усљед земљотреса

Srbija

Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

5 h

0
Механизам не жели да говори о могућности лијечења генерала Младића у Србији

Srbija

Mehanizam ne želi da govori o mogućnosti liječenja generala Mladića u Srbiji

7 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Srbija

Tragedija na Voždovcu: Došao da vidi požar i pomogne, postao prva žrtva

1 d

0
Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Srbija

Patrijarh Porfirije: Odgovornost u radu za duhovnu korist i napredak crkve

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

02

Jedan znak će imati savršen vikend

17

22

Užas u vozu! Mašinovođa pronašao 20 tarantula

17

11

Optuženi za ubistvo Noe Milivojev prvi put progovorio o zločinu! Do detalja opisao sve, prikazane i uznemirujuće fotografije!

16

54

Stanivuković ponovo raspisao tender za rasvjetu od 35 miliona KM

16

46

Gugl ubacuje vještačku inteligenciju u sve aplikacije: Evo kako da to spriječite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner