Звучан трансфер усред Мундијала - Конате у Реал Мадриду

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Досадашњи фудбалер Ливерпула и репрезентативац Француске Ибрахима Конате потписао је уговор са Реалом до 30. јуна 2030. године, саопштио је мадридски клуб.
Финансијски детаљи нису објављени, али шпански медији преносе да француски фудбалер у мадридски клуб стиже без обештећења, пошто му 30. јуна истиче уговор са Ливерпулом.
Конате се тренутно налази са селекцијом Француске на Светском првенству, које се одржава у САД, Мексику и Канади.
Конате (27) је играо за Ливерпул од 2021. године, а за клуб са Енфилда наступио је на 183 утакмице и постигао је седам голова.
Са енглеским клубом освојио је пет трофеја. Он је раније играо за Лајпциг и Сошо, пише РТС
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