Logo
Large banner

Звучан трансфер усред Мундијала - Конате у Реал Мадриду

18.06.2026 12:53

Коментари:

0
Досадашњи фудбалер Ливерпула и репрезентативац Француске Ибрахима Конате
Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Досадашњи фудбалер Ливерпула и репрезентативац Француске Ибрахима Конате потписао је уговор са Реалом до 30. јуна 2030. године, саопштио је мадридски клуб.

Финансијски детаљи нису објављени, али шпански медији преносе да француски фудбалер у мадридски клуб стиже без обештећења, пошто му 30. јуна истиче уговор са Ливерпулом.

Конате се тренутно налази са селекцијом Француске на Светском првенству, које се одржава у САД, Мексику и Канади.

Конате (27) је играо за Ливерпул од 2021. године, а за клуб са Енфилда наступио је на 183 утакмице и постигао је седам голова.

Са енглеским клубом освојио је пет трофеја. Он је раније играо за Лајпциг и Сошо, пише РТС

Подијели:

Тагови :

Ибрахим Конате

Ливерпул

Реал Мадрид

трансфер

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бојкот Роналда? Нетрпељивост у тиму озбиљно руши Португал

Фудбал

Бојкот Роналда? Нетрпељивост у тиму озбиљно руши Португал

1 ч

0
Енглеска - Хрватска Свјетско првенство 2026.

Фудбал

Хрватска нема право на кикс

3 ч

0
Барбарез пред Швајцарску: Шуњић је спреман, нећу вам открити хоће ли Џеко почети

Фудбал

Барбарез пред Швајцарску: Шуњић је спреман, нећу вам открити хоће ли Џеко почети

5 ч

2
Колумбија и Узбекистан СП

Фудбал

Колумбија побједом започела Мундијал, Узбекистан пружио добру партију

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

13

46

Утврђен Приједлог измјене Закона о експропријацији ради изградње ауто-пута и гасовода

13

45

Жељезнице Српске: Захваљујући Влади ријешено питање плата, за остало слиједе преговори

13

38

Влада Српске усвојила Уредбу о подстицајима за улагања од посебног значаја

13

17

Прогноза за љето 2026: Метеоролог објаснио шта нас чека

13

13

Александра Пријовић објавила нови албум

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner