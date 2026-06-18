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Tezge pune, kupci biraju: Evo šta se može kupiti na banjalučkoj Tržnici

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 08:01

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Тезге пуне, купци бирају: Ево шта се може купити на бањалучкој Тржници

Na banjalučkoj Tržnici i ove sedmice bogata je ponuda sezonskog voća i povrća, a kupci za kilogram domaćih jabuka treba da izdvoje od dvije do 3,5 KM, dok su narandže od četiri do pet maraka.

Od sezonskog voća, trešnje se prodaju po cijeni od četiri do sedam KM, jagode koštaju od pet do šest KM, kao i kajsije, dok su breskve od četiri do pet KM. Kruške se mogu kupiti za četiri do pet KM, banane za tri do 3,5 KM, a crno grožđe je među skupljim artiklima i košta od 13 do 15 KM po kilogramu. Cijena suvih šljiva iznosi 10 KM, dok je limun od 4,5 do 5,5 KM.

Kada je riječ o povrću, mladi krompir prodaje se po cijeni od dvije do 2,5 KM, a stari krompir od 1,5 do dvije KM. Paradajz košta od 3,5 do pet KM, paprika od tri do pet KM, dok je krastavac tri KM po kilogramu. Tikvice su od 2,5 do tri KM, a mladi kupus od 1,5 do dvije KM.

Pasulj se prodaje po cijeni od sedam do 13 KM, boranija košta 10 KM, a karfiol pet KM. Za kilogram mrkve potrebno je izdvojiti od 2,5 do četiri KM, dok su cvekla i praziluk od 2,5 do pet KM. Cijena bijelog luka kreće se od 15 do 20 KM, dok su celer i peršun po 10 KM za kilogram. Zelena salata košta pet KM, a crveni luk dvije KM po kilogramu.

Najpovoljniji proizvodi na tezgama su mladi kupus, krompir i crveni luk, dok su bijeli luk i crno grožđe i dalje među najskupljim artiklima u ponudi, piše Glas Srpske

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Tržnica Banjaluka

Voće

povrće

Cijene

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