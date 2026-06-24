Lansiran Marketing Lab – nova platforma za edukaciju iz marketinga, brendinga i društvenih mreža

U svijetu gdje se digitalni trendovi mijenjaju iz dana u dan, a konkurencija na tržištu postaje sve oštrija, domaća poslovna scena bogatija je za novi, inovativni projekat posvećen edukaciji iz oblasti marketinga, brendinga i društvenih mreža. Zvanično je lansiran Marketing Lab projekat Nataše Mitrović, vlasnice magazina ZdraviJa i agencije "Konteent Media".

Marketing Lab je platforma kreirana s ciljem da pruži konkretne savjete i edukaciju iz oblasti marketinga kao i individualne i grupne programe koji su namijenjeni svima koji žele učiti o marketingu kao i preduzetnicima i vlasnicima biznisa koji marketingom žele ostvariti bolje poslovne rezultate i izgraditi prepoznatljiviji brend.

Marketing Lab

Za sve preduzetnike, menadžere i marketing entuzijaste koji ne žele gubiti vrijeme na nagađanja, Marketing Lab je već u prvoj fazi lansiranja otvorio vrata svojih online i grupnih programa. Ovi programi su pažljivo dizajnirani kako bi polaznicima pomogli da bolje razumiju logiku iza marketinških procesa, unaprijede svoj vizuelni i tekstualni sadržaj, te postave stabilne temelje za strateški razvoj brenda.

Marketing Lab

„Marketing Lab nastao je iz želje da svoje znanje i više od deset godina iskustva u marketingu prenesem na jednom mjestu kroz edukaciju, mentorstvo i praktične alate. Nakon nekoliko godina rada kroz konsultacije i mentorski program, stvaranje Marketing Laba bio je prirodan sljedeći korak. Pored 1:1 mentorstva, tokom godine organizovaćemo i grupne programe, dok od septembra planiramo lansiranje online platforme sa video edukacijama i dodatnim resursima. Kroz Marketing Lab želimo marketing učiniti jasnijim, praktičnijim i dostupnijim svima koji žele učiti i razvijati svoj brend“, izjavila je Nataša Mitrović, magistrica korporativnih i marketinških komunikacija i osnivačica Marketing Laba.

Marketing Lab

Velika najava za septembar: Stiže Marketing Lab platforma

Iako su edukativni programi već u toku, ovo je tek početak priče. Iz Marketing Laba najavljuju veliki korak za jesen. Od septembra zvanično kreće sa radom Marketing Lab platforma – jedinstveni digitalni prostor na našim prostorima koji će na jednom mjestu objediniti sveobuhvatne edukacije, praktične alate, resurse i kontinuiranu podršku za svakodnevni rast poslovanja.

Platforma će biti namijenjena kako početnicima koji tek grade svoj brend, tako i iskusnim biznisima koji žele optimizovati svoje marketinške kanale i uvesti inovacije u poslovanje.

Svi koji žele biti među prvima koji će saznati vijesti o lansiranju platforme, dobiti ekskluzivne marketinške savjete i osigurati svoje mjesto na programima, mogu zapratiti zvanični profil na društvenim mrežama "marketinglaboratorija".

Dobro došli u Marketing Lab!