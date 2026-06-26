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Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 920

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ATV redakcija
26.06.2026 20:32

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Човек хода међу рушевинама зграде која се срушила у земљотресима претходног дана у Ла Гваири, Венецуела, у четвртак, 25. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pedro Mattey

Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 920, a 3.360 je povrijeđenih.

Hiljade ljudi vode se kao nestali. Američki geološki zavod procijenio je da postoji velika vjerovatnoća da će broj poginulih premašiti 10.000, što bi ove zemljotrese svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi.

Raste broj stradalih u zemljotresu

Predsjednik skupštine Venecuele Horhe Rodrigez saopštio je da je broj mrtvih porastao na 920.

Vlada procjenjuje da je, gotovo dva dana nakon zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su pogodili područje oko 160 kilometara zapadno od Karakasa, stotine ljudi i dalje zarobljeno ispod ruševina i vode se kao nestali.

Na internet stranici uspostavljenoj za prijavu nestalih osoba do podneva u petak evidentirano je više od 50.000 ljudi. Sličnu procjenu iznio je i šef humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija.

Strani spasilački timovi i humanitarna pomoć počeli su da pristižu u petak, dok očajni stanovnici Venecuele, zajedno sa sve većim brojem stranih volontera, pokušavaju da pronađu preživjele zarobljene ispod ruševina.

Rodriges je izjavio da se u zemlji u petak popodne nalazio 871 pripadnik međunarodnih spasilačkih timova. Među državama koje su uputile svoje ekipe nalaze se Meksiko, Salvador i Španija.

Američki geološki zavod procijenio je da postoji velika vjerovatnoća da će broj poginulih premašiti 10.000, što bi ove zemljotrese svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi tokom poslednjeg vijeka, prenosi RTS

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