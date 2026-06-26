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Da li je mir na vidiku? Potpisan trojni okvirni sporazum

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 20:28

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Да ли је мир на видику? Потписан тројни оквирни споразум
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SAD, Izrael i Liban potpisali su trojni okvirni sporazum o rješavanju aktuelnog oružanog sukoba, saopštio je američki Stejt department.

Dogovor su potpisali izraelski i libanski izaslanici u SAD Jehiel Lejter i Nada Hamadeh Moavad, kao i savjetnik u Stejt departmentu Danijel Džozef Holer.

Ceremoniji potpisivanja prisustvovao je američki državni sekretar Marko Rubio, prenosi Srna.

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Liban

Izrael

Amerika

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