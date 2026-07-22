Putin: Spoljni pritisci ne mogu da zaustave rast ruske ekonomije

Autor:ATV redakcija
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Ruska ekonomija je otporna uprkos spoljnim pokušajima destabilizacije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
"Odmah na početku našeg sastanka želim da istaknem da je stanje domaće privrede, kao i njenih ključnih grana, stabilno, uprkos spoljnim pokušajima da se destabilizuje situacija u energetskom sektoru i pojedinim drugim oblastima", rekao je Putin tokom sastanka, prenosi Sputnik.
Kako je istakao, BDP Rusije je porastao za 0,2 odsto u prvih pet mjeseci ove godine, a u maju za 0,3 odsto.
Budžet Rusije je u junu ostvario suficit od 196 milijardi rubalja, zahvaljujući prihodima i od nafte i gasa, ali i od drugih industrijskih grana.
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