Putin: Spoljni pritisci ne mogu da zaustave rast ruske ekonomije

"Odmah na početku našeg sastanka želim da istaknem da je stanje domaće privrede, kao i njenih ključnih grana, stabilno, uprkos spoljnim pokušajima da se destabilizuje situacija u energetskom sektoru i pojedinim drugim oblastima", rekao je Putin tokom sastanka, prenosi Sputnik.

Kako je istakao, BDP Rusije je porastao za 0,2 odsto u prvih pet mjeseci ove godine, a u maju za 0,3 odsto.

Budžet Rusije je u junu ostvario suficit od 196 milijardi rubalja, zahvaljujući prihodima i od nafte i gasa, ali i od drugih industrijskih grana.

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