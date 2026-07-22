Spajić predložio nove ministre u vladi

Crnogorski premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini prijedlog novih ministara u njegovoj vladi, a poslanici će o rekonstrukciji odlučivati sutra.

Prema Spajićevom prijedlogu predviđeno je da Jelena Borovinić Bojović bude potpredsjednica Vlade za zdravstvo i socijalno staranje.

Funkcioner NSD Radoš Zečević predložen je za ministra saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović za ministra bez porfelja.

Funkcioner SNP-a Zoran Jojić predložen je za ministra sporta i mladih. Spajićev prijedlog za rekonstrukciju Vlade dostavljen je Skupštini, a na dnevnom redu će se naći sutra, prenose podgorički mediji.