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Spajić predložio nove ministre u vladi

22.07.2026 16:56

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Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Crnogorski premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini prijedlog novih ministara u njegovoj vladi, a poslanici će o rekonstrukciji odlučivati sutra.

Prema Spajićevom prijedlogu predviđeno je da Jelena Borovinić Bojović bude potpredsjednica Vlade za zdravstvo i socijalno staranje.

Funkcioner NSD Radoš Zečević predložen je za ministra saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović za ministra bez porfelja.

Funkcioner SNP-a Zoran Jojić predložen je za ministra sporta i mladih. Spajićev prijedlog za rekonstrukciju Vlade dostavljen je Skupštini, a na dnevnom redu će se naći sutra, prenose podgorički mediji.

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Milojko Spajić

Crna Gora

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