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Himalajama prijeti ozbiljna opasnost od poplava

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01.09.2026 16:11

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Штета након бујичних поплава у Девигату у округу Нувакот у Непалу, четвртак, 27. августа 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Himalajski region suočava se sa ozbiljnim rizikom od poplava iz ledničkih jezera u narednim godinama, upozorila je pomoćnik generalnog sekretara UN Kani Vignaraja.

"Tehnologija ne može dovoljno brzo da napreduje kako bi spriječila gubitke duž tih ogromnih riječnih sistema koji primaju vodu koja se izliva iz ledničkih jezera", izjavila je Vignaraja.

Ona je navela da se broj ljudi koji su izloženi riziku mjeri milionima.

Vignaraja, koja je i regionalni direktor Programa UN za razvoj za Aziju i Pacifik, pozvala se na ažurirane podatke koje su ta organizacija i njeni partneri prikupili u junu.

"Pored toga što su ugrožene hidroelektrane od kojih zavise mnoge zajednice, cijele obale rijeka na kojima žive milioni ljudi mogle bi postati praktično nenaseljive", dodala je Vignaraja.

Istraživači su još 2020. godine identifikovali 47 potencijalno opasnih ledničkih jezera u Nepalu, Kini i Indiji, ali su se u međuvremenu pojavile procjene da je njihov stvaran broj znatno veći, prenosi Srna.

Razorne poplave u Nepalu prošle sedmice izazvane su urušavanjem dijela lednika u blizini planinskog vrha Langtang Lirung, čija je masa pala u dolinu i pokrenula klizište koje je izazvalo poplavni talas niz rijeku Trišuli.

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