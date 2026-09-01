Oglasilo se ministarstvo: Gradu Banjaluka nije data saglasnost za uvođenje školskih uniformi

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije dalo saglasnost gradu Banjaluka, niti banjalučkim osnovnim školama, za uvođenje školskih uniformi, te poziva grad da obustavi aktivnosti kojima se zaobilaze institucionalne nadležnosti i da pitanja u vezi sa eventualnim uvođenjem školskih uniformi rješava u skladu sa propisanim procedurama i sa nadležnim institucijama.

Iz Ministarstva podsjećaju da se grad Banjaluka ranije obratio Ministarstvu inicijativom za realizaciju pilot-projekta uvođenja školskih uniformi, te da je Ministarstvo ukazalo na potrebu da se inicijativa dodatno obrazloži sa aspekta pedagoške opravdanosti, načina realizacije, finansiranja i evaluacije projekta.

"Do danas nije dostavljena dopunjena dokumentacija kojom bi bili otklonjeni uočeni nedostaci", saopštili su iz Ministarstva.

S obzirom na to, Ministarstvo nije dalo saglasnost za uvođenje školskih uniformi, te poručuju da pozivanje savjeta roditelja i odjeljenja na izjašnjavanje o uniformama koje je obezbijedio grad Banjaluka ne može predstavljati način za donošenje odluke o njihovom uvođenju u škole.

Posebno ukazuju da savjet roditelja nema nadležnost da samostalno odlučuje o uvođenju školskih uniformi, niti se posredstvom izjašnjavanja roditelja mogu zaobići zakonom propisane nadležnosti Ministarstva.

"Savjet roditelja može da svoje prijedloge, pitanja i stavove upućuje školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima škole. Pravila primjerenog oblačenja učenika i nastavnika već su definisana etičkim kodeksima koje škole donose u skladu sa propisima", zaključili su iz Ministarstva.