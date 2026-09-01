Logo

Oglasilo se ministarstvo: Gradu Banjaluka nije data saglasnost za uvođenje školskih uniformi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 17:01

Komentari:

0
Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Foto: ATV

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije dalo saglasnost gradu Banjaluka, niti banjalučkim osnovnim školama, za uvođenje školskih uniformi, te poziva grad da obustavi aktivnosti kojima se zaobilaze institucionalne nadležnosti i da pitanja u vezi sa eventualnim uvođenjem školskih uniformi rješava u skladu sa propisanim procedurama i sa nadležnim institucijama.

Iz Ministarstva podsjećaju da se grad Banjaluka ranije obratio Ministarstvu inicijativom za realizaciju pilot-projekta uvođenja školskih uniformi, te da je Ministarstvo ukazalo na potrebu da se inicijativa dodatno obrazloži sa aspekta pedagoške opravdanosti, načina realizacije, finansiranja i evaluacije projekta.

"Do danas nije dostavljena dopunjena dokumentacija kojom bi bili otklonjeni uočeni nedostaci", saopštili su iz Ministarstva.

S obzirom na to, Ministarstvo nije dalo saglasnost za uvođenje školskih uniformi, te poručuju da pozivanje savjeta roditelja i odjeljenja na izjašnjavanje o uniformama koje je obezbijedio grad Banjaluka ne može predstavljati način za donošenje odluke o njihovom uvođenju u škole.

Posebno ukazuju da savjet roditelja nema nadležnost da samostalno odlučuje o uvođenju školskih uniformi, niti se posredstvom izjašnjavanja roditelja mogu zaobići zakonom propisane nadležnosti Ministarstva.

"Savjet roditelja može da svoje prijedloge, pitanja i stavove upućuje školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima škole. Pravila primjerenog oblačenja učenika i nastavnika već su definisana etičkim kodeksima koje škole donose u skladu sa propisima", zaključili su iz Ministarstva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banja Luka

Gradska uprava Banjaluka

Školske uniforme

Ministarstvo prosvjete

Škola

Draško Stanivuković

Komentari (0)

Više iz rubrike

Саво Минић предсједник Владе Републике Српске сусрет с грађанима и поздрављање

Republika Srpska

„Iznad svega volimo Srpsku“ – Minić nakon susreta sa građanima: „Srce k’o Rusija!“

56 min

6
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за

Republika Srpska

Cvijanović: Izdvojena znatna sredstva za OŠ "Georgi Stojkov Rakovski"

3 h

5
Жељка Цвијановић на састанком са Идом Нетанјахуом.

Republika Srpska

Cvijanović: Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i zajednička budućnost

3 h

3
Минић, Видовић и Амиџић са Вангом

Republika Srpska

Minić, Amidžić i Vidović sa Vangom: U toku zajednički projekti vrijedni 230 miliona evra

4 h

7

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Rosulje na nogama: Više od 400 primjedbi zbog planirane gradnje

17

11

Blagojević: U BiH napad na prava srpskog naroda na samoopredjeljenje

17

10

Centar dana, 01.09.2026.

17

01

Oglasilo se ministarstvo: Gradu Banjaluka nije data saglasnost za uvođenje školskih uniformi

16

46

U Peljavama ponovo radi obnovljena osnovna škola

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima