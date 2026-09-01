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„Iznad svega volimo Srpsku“ – Minić nakon susreta sa građanima: „Srce k’o Rusija!“

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01.09.2026 16:20

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Саво Минић предсједник Владе Републике Српске сусрет с грађанима и поздрављање
Foto: X/Milorad Dodik

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da ga svakodnevni susreti sa građanima ohrabruju i daju mu snagu, ističući da, kako kaže, svi sa kojima razgovara vjeruju u budućnost Republike Srpske.

„Svakodnevno sam sa našim narodom. Razgovaram sa ljudima, slušam njihove priče, brige i probleme, ali me ohrabruje i daje mi ogromnu snagu to što svi sa kojima razgovaram vjeruju u budućnost Republike Srpske“, naveo je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da mu svaki susret sa građanima ponovo potvrđuje, kako je naveo, ono što odavno zna.

„Da mi iznad svega volimo Republiku Srpsku“, napisao je Minić te objavu završio porukom: "Srce k’o Rusija!"

Takođe, premijer Srpske je naveo da se sa velikim zadovoljstvom odazvao druženju sa penzionerima.

Iz SNSD-a su poručili sa današnjeg druženja sa penzionerima, da je njihovo iskustvo dragocijeno, njihove riječi vrijedi čuti, a njihov doprinos nikada ne zaboraviti.

"Generacije se smjenjuju, ali poštovanje prema onima koji su toliko toga stvorili i ostavili iza sebe ostaje trajna obaveza", poručuju oni.

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Tagovi :

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Rusija

građani

Komentari (6)

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