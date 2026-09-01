„Iznad svega volimo Srpsku“ – Minić nakon susreta sa građanima: „Srce k’o Rusija!“

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da ga svakodnevni susreti sa građanima ohrabruju i daju mu snagu, ističući da, kako kaže, svi sa kojima razgovara vjeruju u budućnost Republike Srpske.
„Svakodnevno sam sa našim narodom. Razgovaram sa ljudima, slušam njihove priče, brige i probleme, ali me ohrabruje i daje mi ogromnu snagu to što svi sa kojima razgovaram vjeruju u budućnost Republike Srpske“, naveo je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Svakodnevno sam sa našim narodom. Razgovaram sa ljudima, slušam njihove priče, brige i probleme, ali me ohrabruje i daje mi ogromnu snagu to što svi sa kojima razgovaram vjeruju u budućnost Republike Srpske.— Savo Minić (@minic_savo) September 1, 2026
Svaki taj susret mi ponovo potvrdi ono što odavno znam, da mi iznad svega… pic.twitter.com/da2p8tQnhk
On je dodao da mu svaki susret sa građanima ponovo potvrđuje, kako je naveo, ono što odavno zna.
„Da mi iznad svega volimo Republiku Srpsku“, napisao je Minić te objavu završio porukom: "Srce k’o Rusija!"
Takođe, premijer Srpske je naveo da se sa velikim zadovoljstvom odazvao druženju sa penzionerima.
Sa velikim zadovoljstvom sam se odazvao pozivu naših penzionera. pic.twitter.com/Rqdw7zsMDX— Savo Minić (@minic_savo) September 1, 2026
Iza naših penzionera su decenije rada, truda i životnog iskustva. Svojim znanjem, odricanjem i posvećenošću ostavili su dubok trag u društvu i stvorili mnogo toga na čemu danas gradimo budućnost. Zato zaslužuju poštovanje, pažnju i mjesto u svakom važnom razgovoru.— SNSD (@SNSDDodik) September 1, 2026
Potpredsjednik… pic.twitter.com/jjbgcLd4jX
Iz SNSD-a su poručili sa današnjeg druženja sa penzionerima, da je njihovo iskustvo dragocijeno, njihove riječi vrijedi čuti, a njihov doprinos nikada ne zaboraviti.
"Generacije se smjenjuju, ali poštovanje prema onima koji su toliko toga stvorili i ostavili iza sebe ostaje trajna obaveza", poručuju oni.
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