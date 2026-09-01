Slučaj "uniforme i Stanivuković": Oglasio se direktor škole

Banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković podijelio je fotografiju osnovaca u jednobraznim uniformama uz poruku - "prvo odjeljenje koje je prihvatilo našu ideju". Odmah zatim reakcija nadležnog ministarstva i direktora škole.

"Povodom fotografije koja se pojavila u javnosti na kojoj se gradonačelnik grada Banjaluka nalazi sa učenicima Osnovne škole Borisav Stanković, želim da obavijestim javnost da se gradonačelnik grada Banjaluka bez mog prethodnog znanja i saglasnosti fotografisao sa učenicima jednog odjeljenja naše škole", kaže za ATV Miladin Savić, direktor OŠ "Borisav Stanković"

On poručuje da prema informacijama kojima raspolaže, do fotografisanja je došlo u dogovoru sa pojedinim članovima Savjeta roditelja. Učenici su tog dana došli jednobrazno obučeni, što je bila inicijativa i dogovor koji je postoja među roditeljima.

"Međutim, uprava škole nije bila upoznata sa namjerom da se navedena okolnost iskoristi za organizovanje fotografisanja sa gradonačelnikom. Želim naglasiti da Ministarstvo prosvjete i kulture nije dalo nikakvu saglasnost u vezi nošenja uniformi u školama i da škola nije dobila saglasnost nadležnog Ministarstva za njegovu realizaciju", kaže Savić.

On naglašava da JU OŠ Borisav Stanković nije organizovala navedeno fotografisanje niti je on bio uključen u dogovore koji su prethodili njegovom organizovanju.

Banja Luka Ni Bora nije preživio rekonstrukciju: Grad "prekrstio" jednog od najznačajnijih srpskih pisaca

"Škola nije dala zvaničnu saglasnost da se učenici fotografišu u okviru bilo kakve aktivnosti koja bi mogla biti predstavljena kao aktivnost škole. Naša škola je obrazovna ustanova koja svoje učenike i njihovo djetinjstvo nastoji zaštititi od bilo kakve politizacije. Neophodno je da sve aktivnosti koje uključuju učenike budu organizovane transparentno i uz prethodno znanje i odgovornost uprave škole", kaže Savić.

Oglasilo se Ministarstvo: Banjaluka nema saglasnost za školske uniforme

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije dalo saglasnost gradu Banjaluka, niti banjalučkim osnovnim školama, za uvođenje školskih uniformi, te poziva grad da obustavi aktivnosti kojima se zaobilaze nadležnosti institucija.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da se grad Banjaluka ranije obratio Ministarstvu inicijativom za realizaciju pilot-projekta uvođenja školskih uniformi, te da su ukazali na potrebu da se inicijativa dodatno obrazloži sa aspekta pedagoške opravdanosti, načina realizacije, finansiranja i evaluacije projekta.

"Do danas nije dostavljena dopunjena dokumentacija kojom bi bili otklonjeni uočeni nedostaci. S obzirom na to, Ministarstvo nije dalo saglasnost za uvođenje školskih uniformi", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Pozivaju grad Banjaluka da pitanja u vezi sa nepotpunom dokumentacijom za pilot-projekat rješava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja.

Iz Ministarstva poručuju da pozivanje savjeta roditelja i od‌jeljenja na izjašnjavanje o uniformama koje je obezbijedio grad Banjaluka ne može predstavljati način za donošenje odluke o njihovom uvođenju u škole.

Posebno ukazuju da savjet roditelja nema nadležnost da samostalno odlučuje o uvođenju školskih uniformi, niti se posredstvom izjašnjavanja roditelja mogu zaobići zakonom propisane nadležnosti Ministarstva.

"Savjet roditelja može da svoje prijedloge, pitanja i stavove upućuje školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima škole. Pravila primjerenog oblačenja učenika i nastavnika već su definisana etičkim kodeksima koje škole donose u skladu sa propisima", zaključili su iz resornog ministarstva.

Uniforme i PSS

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u svojoj objavi podijelio je fotografiju djece koja poziraju u jednobraznim uniformama. Tom prilikom pozvao je nadležno ministarstvo i direktore škola da razgovaraju, jer kako se njemu čini, po pozitivnim reakcijama mnogih, ovo je nešto što je potrebno našem društvu.

"Posebno je zadovoljstvo što se još pet Savjeta roditelja iz drugih škola javilo sa željom da ova ideja zaživi i među njihovom djecom".