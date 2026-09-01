Usijale se tastature u FBiH, na dnevnom nivou oko 10.000 novih krivičnih prijava

Usijale su se tastature ovih dana u Federaciji BiH. Pljušte uvredljivi komentari o Ratku Mladiću, izrazi sreće i oduševljenja zbog njegove smrti, a oni najvrijedniji, a mnogo ih je kao da se takmiče se ko će više krivičnih prijava poslati Tužilaštvu BiH zbog veličanja ratnih zločinaca, negiranje genocida i izazivanja nacionalne, rasne i vjerske netrepeljivosti.

Za samo pet dana u Tužilaštvo je, prema dostupnim informacijama sa njihovog sajta, stiglo više od 68.000 prijava. Broj raste iz časa u čas. Nekoliko je podnijela Ivana Marić.

„Sve ono što sam naišla na društvenim mrežama, a što je veličanje ratnog zločina sam prijavila, ali sam dobila i dosta poruka drugih osoba, koje same nisu mogle ili nisu željele da prijave, pa sam onda i to proslijedila“, rekla je Ivana Marić, politički analitičar

Ko je objavio fotografiju Ratka Mladića, oprostio se od njega, izjavio saučešće porodici, kako ga Srbi doživljavaju, sve to prate u drugom entitetu. Smeta im i podsjećanje na činjenicu da je Mladić bio general. Nekima je zasmetalo i to što je naša ekipa o Mladiću razgovarala sa njegovim rođacima i komšijama u mjestu gdje je rođen, pa je među 68.000 Srba koje Bošnjaci žele da vide iza rešetaka i naša koleginica Biljana Stokić. Prilog je objavila na društvenim mrežama i tako postala meta prijetnji.

„Naš prilog na mom ličnom fejsbuk profilu ima skor 400.000 pregleda, a ja sam nakon toga dobila na desetine, zaista, jezivih poruka. Prijetili su mi i krivičnom prijavom, valjda zbog toga što sam radila svoj posao, a nakon toga poslali su i dokaz da su me prijavili“, rekla je Biljana Stokić, novinar ATV-a.

Spisak predvode zvaničnici i političari iz Republike Srpske. Ovo je progon srpskog naroda na osnovu zakon koji nije usvojen u Parlamentu, već ga je nametnuo visoki predstavnik. To dovoljno govori o tome koliko je BiH podijeljena i nemoguća, stav je Milorada Dodika.

„To nigdje nema na svijetu. U najgora komunistička vremena, kada je bio Goli otok, bilo je fleksibilnije nego danas. Da vi zabranjujete čovjeku da iznosi svoj stav, zato što neki Sud koji su muslimani formirali kaže šta vi morate da kažete“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

„Mi smo samo rekli ono što je istina, da je to bio general koji nije birao svoj poziv, nego u najgora vremena je taj poziv izabrao njega da brani našu otadžbinu i naš narod. I zbog toga što smo izjavili saučešće i rekli da ćemo biti na sahrani, naravno da ćemo biti“, rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a.

Podnosioci krivičnih prijava obesmislili su sam član 145a Krivično zakona BiH, jer i sami su svjesni da je nemoguće realizovati toliki broj prijava, smatra ministar pravde Republike Srpske. Srpska, kako kaže, mora preduzeti konkretne mjere kako bi se ukinule sve nametnute odredbe visokih predstavnika.

„Ovdje moramo sjesti svi zajedno, i vlast i opozicija iz Republike Srpske i u PD PS tražiti da nećemo ići dalje u sastav novog Savjeta ministara dok se taj Krivični zakon ne stavi pred poslanike i da takve odredbe koje je nametnuo visoki predstavnik, da ih stavimo van snage“, rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

U nametnutom članu Krivičnog zakona Bih, između ostalog stoji da će svako ko na bilo koji način veliča osobe pravosnažno osuđene za genocid, zločin protiv čovječnosti i ratni zločin, kazniti kaznom zatvora od tri godine. Ne piše koja je najstroža kazna koja može biti izrečena.

„Kada bi sudske presude bile jedini izvor istine, onda bi svaki Bošnjak mogao biti progonjen ukoliko kaže da je Draža Mihajlović bio zločinac, jer je presuda u njegovom slučaju ukinuta. Svakom Bošnjaku treba da bude jasno da svaki čovjek dok je živ ima pravo da istražuje istinu“, rekao je Ognjen Tadić, pravnik.

Krivičnim zakonom BiH kažnjivo je, između ostalog, izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje i netrepeljivosti. Tome, naročito ovih dana, svjedočimo u Federaciji. Dakle, ako se građani republike Srpske budu vodili parolom „krivičnom ćeš me, krivičnom ću te“, onda bi hitno trebalo da se počnu graditi zatvori u cijeloj BiH, jer postojeći kapaciteti neće biti ni blizu dovoljni za sve.