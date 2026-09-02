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Opet rastu tenzije: Erdogan zaprijetio Grčkoj

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02.09.2026 15:20

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Опет расту тензије: Ердоган запријетио Грчкој
Foto: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan pozvao je Grčku da prestane naoružavati ostrva koja imaju demilitarizovani status, upozorivši da se miran pristup Turske ne smije smatrati znakom slabosti.

Erdogan je to kazao odgovarajući na pitanja novinara tokom povratnog leta iz Biškeka, gdje je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju koji je održan u Kirgistanu.

„Grčka mora odustati od ovog pogrešnog puta i prestati naoružavati ostrva s demilitarizovanim statusom. Istorija je veoma dobar vodič za one koji iz nje izvuku pouke“, rekao je Erdogan.

Erdogan je kazao da Turska želi da se odnosi s Grčkom razvijaju na osnovu dobrosusjedstva te istakao da je Ankara dosljedno djelovala iskreno i konstruktivno.

„Turska nema pretenzije prema tuđoj teritoriji, ali neće dozvoliti nikome da gazi njena prava. Ko god miran i razborit pristup Turske tumači kao slabost, čini veliku grešku“, rekao je, dodajući da ignorisanje međunarodnih sporazuma nikome neće donijeti korist.

Erdogan je kazao da je u Biškeku održao „veoma produktivan“ i „veoma iskren“ bilateralni sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, na kojem su razgovarali o ratu između Rusije i Ukrajine, kao i o energetici, trgovini, turizmu i investicijama.

Istakao je da je Turska spremna učiniti sve što može kako bi podržala mirovni proces između Rusije i Ukrajine.

„Činjenica je da će pobijediti mir, a ne rat“, rekao je Erdogan.

Dodao je da ni Putin ni Turska ne žele nastavak rata te da Ankara želi da mir što prije prevlada u regionu.

Govoreći o Odbrambenom savezu između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije, Erdogan je rekao da je prvi sastanak njegovog Strateškog političkog i vojnog komiteta u Istanbulu važan korak ka stavljanju saveza u funkciju.

Kazao je da su ministri spoljnih poslova, ministri odbrane i načelnici generalštabova triju zemalja razgovarali o uspostavljanju i aktiviranju sekretarijata, saradnji u oblasti odbrambene industrije, vojnoj obuci, standardizaciji, kao i razmjeni informacija o prijetnjama, kapacitetima i resursima.

Erdogan je rekao da su neke zemlje otvoreno ili privatno reagovale na formiranje saveza, ali je naglasio da je on uspostavljen s ciljem unapređenja regionalne stabilnosti i bezbjednosti.

„Zajedno s našom braćom nastavićemo naš put još snažniji“, rekao je.

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Tagovi :

Redžep Tajip Erdogan

Turska

Grčka

prijetnja

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