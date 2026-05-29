Avganistanac nanio teške povrede nožem Srbinu: Mladić (22) se bori za život

Tokom sukoba koji se desio u srijedu, 27. maja, teško je povrijeđen 22-godišnji Srbin, koji se nalazi u životnoj opasnosti. Kako prenose mediji, do sukoba je došlo u Beč–Brigitenau kada je Srbin zadobio višestruke teške povrede od uboda nožem.
Nakon medicinske pomoći koju je pružila bečka služba hitne pomoći, muškarac je u kritičnom stanju prebačen u bolnicu, saopštila je policija.
Kako stoji u policijskom saopštenju, 21-godišnji osumnjičeni iz Avganistana bio je zajedno sa trojicom prijatelja oko 19.50 časova u Stromštrase, kada je grupa naišla na 22-godišnjeg poznanika. Iz prvobitne verbalne rasprave navodno se razvio fizički sukob, prenose Nezavisne.
Nakon toga, 21-godišnjak izvukao nož i izbo 22-godišnjaka. Neposredno nakon napada, grupa je pobjegla sa lica mjesta.
Povrijeđeni je sam obavijestio policiju.
Policija je odmah krenula u potjeru za napadačima i u oblasti Fridrih-Engels-Placa uhapsili 21-godišnjeg Avganistanca. Kako su saopštili iz policije, on se skrivao se između dva vozila.
Tokom saslušanja, Avganistanac je priznao krivično djelo.
U neposrednoj blizini mjesta napada policija je pronašla i bokser, koji je pripadao napadačima.
