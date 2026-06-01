Zaharova: Napad na nuklearku - očajnički korak Kijeva

01.06.2026 18:36

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Nedavni ukrajinski napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu pokazuju da je Kijev spreman da preduzme očajničke korake usmjerene na podrivanje nuklearne bezbjednosti u Evropi, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je ukazala da glavna odgovornost za napade na Zaporošku nuklearnu elektranu leži na zapadnim gospodarima Ukrajine.

"Uvjereni smo da su Kijev, kao i njegovi američki i evropski mentori, dobro svjesni katastrofalnih posljedica koje takve provokacije imaju za cijeli svijet, ali ovo nije prvi put da je kijevski režim pokazao nepoštovanje ljudskih života", rekla je Zaharova, ocijenivši postupke Kijeva kao bezobzirne.

Ona je napomenula da Rusija očekuje da Sekretarijat Međunarodne agencije za atomsku energiju /IAEA/ i njen generalni direktor Rafael Grosi lično daju pravednu procjenu postupaka Kijeva.

"Agencija mora da stvari nazove pravim imenom, u suprotnom će svi njeni pozivi da se osigura odgovarajuća bezbjednost u zoni nuklearke izgubiti svako utemeljenje. Što se nas tiče, mi ćemo nastaviti da činimo sve što je moguće da održimo bezbjedan rad nuklearke", rekla je Zaharova.

Generalni direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačov izjavio je ranije da je ukrajinski borbeni dron udario u turbinsku salu Bloka šest i eksplodirao. Tom prilikom nije bilo žrtava niti velike štete na ključnoj opremi.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

