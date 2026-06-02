Opština u Srpskoj od danas uvodi besplatan internet

02.06.2026 15:11

Foto: Pexels/Photo by Brett Sayles

Vlasenica je od danas među 500 lokalnih zajednica u regionu sa besplatnom internet mrežom, a mještani pouzdan javni internet mogu da koriste na Trgu srpskih boraca.

Ova usluga omogućena je nakon što je opština uspješno realizovala smjernice i postavila funkcionalne hotspotove, čime se zvanično pridružila velikoj evropskoj mreži digitalno povezanih lokalnih zajednica.

Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević istakao je da lokalna uprava nastavlja sa unapređenjem javnih usluga i jača digitalnu povezanost, te lokalnu infrastrukturu prilagođava savremenim evropskim standardima.

"Ovo će imati i pozitivan uticaj na turizam. Vlasenica se pozicionira na turističkoj mapi prvenstveno zahvaljujući turističkom kompleksu `Igrišta`, koji će biti aktivan i tokom ljeta", izjavio je Kraljević novinarima.

​Vršilac dužnosti direktora lokalne Turističke organizacije Marela Kurtuma izrazila je podršku projektima koji doprinose modernizaciji ovog mjesta, posebno u digitalnoj sferi, te ocijenila da će ovaj projekat turistima omogućiti lakši i brži pristup svim informacijama vezanim za ljepote i potencijale Vlasenice, prenosi "Srna".

Branislav Petković iz Opštinske uprave Vlasenica pojasnio je da je podrška ovoj lokalnoj zajednici obezbijeđena kroz projekat podrške EU digitalnoj tranformaciji, koji finansiraju EU i njemačka Vlada, a sprovodi Društvo za međunarodnu saradnju /GIZ/.

"Ovaj projekat je pokrenut po uzoru na uspješan program koji je do sada obezbijedio besplatan internet na više od 7.000 lokacija širom EU", izjavio je Petković.

Mreža je otvorena, ali je prilikom povezivanja potrebno aktivirati internet putem početnog portala. Trajanje sesije ograničeno je na četiri časa, nakon čega je potrebna ponovna prijava.

