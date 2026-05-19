Кустурић: Завршена апликација којом ће корисници имати приступ ФЗО

Аутор:Наташа Дамјановић
Директор ФЗО Дејан Кустурић у емисији 'У првом плану' на нашој телевизији појаснио је каква је процедура рефундације трошкова лијечења у ФЗО.
-Што се тиче чекања рефундације, када је у питању администрација ФЗО поштује строго правило да се од подношења захтјева у року од 15 до 30 дана заврши предмет, након тога постоји рок на правоснажност рјешења, а након завршетка тог процеса, сљедећи дан се плаћа рефундација. Када је у питању одлазак у иностранство, ми тај дио завршавамо у року од 48 сати - рекао је Кустурић.
Он је нагласио да је ових дана смо завршена апликација којим ће корисници имати комплетан приступ ФЗО.
-Моћи ћете да знате за шта сте добили рецепт, колико је то коштало, да ли имате осигурање итд. Коначно ће осигураник имати перцепцију колико нешто кошта, колико је платио партиципацију, колико је платио Фонд и слично - појаснио је директор Фонда.
Када су у питању одлуке који лијекови се добијају на рецепт, Кустурић каже да о томе одлучује струка, како не би дошло до злоупотребе одређених лијекова.
На питање колико је доступан грађанима као директор Фонда, Кустурић одговара:
-Сигурно нисам доступан онолико колико би неко очекивао, јер је немогуће да се свакоме осигуранику јавите, али мислим да преко својих служби преко телефона сам довољно доступан и сматрам да радим доста на комуниакцији са људима.
Директор је нагласио да се спрема проширење листе лијекова, као и да се спрема искорак код иновативних терапија те да постоји могућност да се у потпуности укине листа чекања на те лијекове.
