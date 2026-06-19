Plodna posjeta Semberiji: Dogovorena konkretna podrška poljoprivrednicima

Sastala se sa poljoprivrednicima, kao i sa rukovodstvom grada Bijeljina. Dogovoreni su brojni projekti kao i podrška poljoprivrednicima u Semberiji.

220 500 000 KM u protekle četiri godine uloženo je u Bijeljinu. Sa ovom praksom nastavlja se i dalje. Prioritet je Drinski nasip, projekti navodnjavanja, a bilo je riječi o afričkoj kugi svinja i predstojećoj žetvi.

„Imamo obećanje da se već čini mnogo na rješavanju pravno-imovinskih odnosa. Takođe razgovarali smo o projektu Svjetske banke gdje je za Bijeljinu predviđeno minimalno 300 hektara navodnjavanja. Znamo šta to znači za našu poljoprivredu i naše poljoprivrednike i sa ponosom mogu da kažem da Vlada Republike Srpske će realizovati ovaj projekat", rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Anđelka Kuzmić.

„Ono što je nama veoma važno, što se i danas jeste spominjalo vezano za imovinsko pravne odnose, vezano za Drinski nasip. Evo dobili smo danas informaciju da su određene odluke već spremne i da će se čim prije uputiti u skupštinsku proceduru“, kazala je predsjednik Skupštine grada Bijeljina Željana Arsenović.

„Ono što je bila jedna od tema jeste i predstojeća žetva pšenice koja evo na pragu je ona će početi za sedam do 10 dana pogotovo kada su u pitanju rane sorte ove pšenice gde je zaista što se tiče Semberije kao najveće žitnice Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da ta kultura pšenica hlebno zrno je zasijana na preko 19.000 hektara“, izjavio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.

Preko 100 svinja na svojoj farmi ima Žiko Bakajlić, Dva puta je imao velike štete, što od požara, što usljed afričke kuge svinja. Iako slabovid, uspio je ipak i da sve pervaziće i ponovo stane na noge. Primjer je ovo koji svima može služiti kaže resorni ministar. Pomoć države ključna je.

„Te isplate su uredne. Visina tih poticaja je određena pravilnikom tako da mi kao proizvođači nemamo nešto mogućnost da utičemo. Da li je to dovoljno? Mislim da ima nekih drugih problema koji su pitanje niskih cijena otkupnih stoke bilo prasa, ali mislim na komercijalnu stoku bilo bilo ovaj utovljenih svinja. Trenutno je cijena prasa“, rekao je iz Gornje Čađavice Žiko Bakajlić.

„Ovo je zaista primjer jednog vrijednog čovjeka. Ovo je Republika Srpska i zadovoljstvo je obići ovakve farme. Naravno razgovarali smo kada dođemo pored onog što možemo da vidimo i svih ovih pohvala u smislu redovnosti isplata i svega onog što radimo. Uvijek želimo da čujemo koji su to problemi“, kazala je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

Kuzmićeva je u dvodnevnoj posjeti Semberiji obišla i članove Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije, te imala priliku da čuju sa kojim problemima se suočavaju proizvođači, najavivši idalje punu podršku ministarstva.