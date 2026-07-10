Traži se istraga protiv Đanija Infantina

U pismu koje su potpisala 72 evroposlanika, ističe se da su fudbalski savezi prema etičkom kodeksu dužni da pozovu na odgovornost funkcionere, ako postoje dokazi da su prekršili pravilo političke neutralnosti, prenijele su agencije.

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Istraga bi trebalo da ustanovi da li je Infantino bio umešan u odluku FIFA da se američkom fudbaleru Folarinu Balogunu, uprkos crvenom kartonu, omogući da igra sljedeću utakmicu, i da li je odluka donijeta pod pritiskom američke administracije, navodi se u pismu.

Odluka je, prema pisanju medija, donijeta nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp telefonom intervenisao kod Infantina. Evroposlanici su zatražili da se provjeri cijeli proces ukidanja suspenzije.

"Prekoračena je jedna crvena linija", saopštio je danski socijaldemokratski evroposlanik Nils Fuglsang, koji je jedan od trojice inicijatora pisma.

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Pismo su potpisali poslanici iz čak šest političkih grupa u Evropskom parlamentu.

"Fudbal bi trebalo da povezuje ljude, a ne da služi kao platforma za političko favorizovanje. Ako predsjednik FIFA briše granicu između sporta i politike, rizikuje integritet te igre", rekao je Fuglsang.

"Da budemo jasni: Odluka FIFA da promijeni pravilo o suspenziji zbog crvenog kartona tokom turnira je sramota i izrugivanje pravdi", rekao je liberalni evroposlanik i takođe autor pisma Beri Endrus, prenio je portal "politiko".