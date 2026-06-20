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Хидроелектрана Вишеград чини све на уклањању отпада

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 10:37

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Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Фото: АТВ

Извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић, упозорио је да велике количине природног отпада, које усљед бујица и различитих природних утицаја завршавају у језеру, изазивају оправдан револт и бијес јавности.

Андрић истиче да хидроелектрана предузима све што је у њеној моћи како би ублажила овај проблем.

"Оно што је до хидроелектране, како у практичном смислу кроз директно вађење отпада, тако и у покретању различитих иницијатива и организовању састанака, све то радимо на максималном нивоу. Недостаје та сарадња из других држава, због чега изражавам наду да ће се такав однос према овом питању ускоро промијенити", поручио је Андрић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Дарко Андрић

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

отпад на Дрини

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