Хидроелектрана Вишеград чини све на уклањању отпада

Аутор:АТВ редакција
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Извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић, упозорио је да велике количине природног отпада, које усљед бујица и различитих природних утицаја завршавају у језеру, изазивају оправдан револт и бијес јавности.
Андрић истиче да хидроелектрана предузима све што је у њеној моћи како би ублажила овај проблем.
"Оно што је до хидроелектране, како у практичном смислу кроз директно вађење отпада, тако и у покретању различитих иницијатива и организовању састанака, све то радимо на максималном нивоу. Недостаје та сарадња из других држава, због чега изражавам наду да ће се такав однос према овом питању ускоро промијенити", поручио је Андрић.
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