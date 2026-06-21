Осмијеси, игра, спортске активности: Дјеца са Косова и Метохије у посјети Лакташима

Аутор:Ивана Кордић
Коментари:0
Осмијеси, игра, спортске активности и дружење, обиљежили су боравак малишана са Косова и Метохије у Лакташима. Главни циљ је стварање нових пријатељстава и чвршће повезивање једног народа и дјеце с обје стране Дрине
"Супер се проводим на базену, упознала сам много друштва из Александровца и Лакташа. Лепо ми је, јако ми је лепо. Била сам овдје и прошле године и задовољна сам стварно и својим домаћинима, много их волим", рекла је Софија Јовановић из Косовске Митровице.
"Ово ми је друга година како долазим овдје. Овдје је је супер, нашли смо нове другаре, лепо се проводимо и баш ми се свиђа овдје", рекао је Стеван Станковић из Косовске Каменице.
Гости с Космета не крију захвалност домаћинима и организаторима. Истичу да су им дани у Републици Српској испуњени. Већ сутра малишани путују за Приједор гдје ће пјесмом и игром представити свој крај.
"Неко ко ствара успомене, ви заједно са нама и комплетна организација која дјеци са КиМ мења живот. Ви сте неко ко траје у нашим срцима, неко ко заиста жељно ишчекује да деца дођу поново сљедећег љета, а и наша деца која живе чини ми се за завршетак школске године и дружење са вршњацима овдје", рекла је Јадранка Васић, наставник географије из Косовске Каменице.
Лакташи су и ове године угостили више од педесеторо дјеце, и њихове наставнике и родитеље из Косовске Митровице и Косовске Каменице. Градоначелник истиче да је посјета од велике важности за народ, те да ће наставити и у будућности да подржавају пројекат.
"Ово је стварно једно велико дјело, једна велика хуманост. Сви знамо шта значи КиМ за српски народ, за РС, за Србију и ево ми смо ту да им пружимо онај комфор да се они лијепо осјећају да уживају у боравку у РС и да им дамо да упознају своје вршњаке, да стекну нова пријатељства", рекао је Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа.
Косово и Метохија воли се дјелима, а мање ријечима порука је Мирослава Арлова, он истиче да већ 14ту годину за редом једини циљ им је срећа и задовољство дјеце, и да су они и повезивање нашег народа оно што ће нас одржати и сачувати од заборава.
"Овако је у још 19 градова и општина или укупно 20 градова и општина, сваки дан се нешто догађа, нешто лијепо, нешто најљепше. Јер дошла су нам дјеца са КиМ нешто највриједније што постоји на Косову и Метохији, заједно са својим другарима који су остали. Овај пројекат желимо да наставимо да још више повезујемо српски народ на КиМ", рекао је Мирослав Арлов, предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији.
Остатак седмице резервисан је за посјету Влади Републике Српске, док их у Приједору очекује концерт каменичких бисера и хуманитарни базар. На малом градском тргу миће изложене рукотворине дјеце из Дневног центра "Подржи ме – 9. јануар", а сав приход од продаје намијењен је овој установи у Косовској Митровици.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
12 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д3
Најновије
Тренутно на програму