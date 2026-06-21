СНСД Гацко добио новог предсједника: Милинко Милидраг на челу одбора

Аутор:АТВ редакција
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На састанку руководства СНСД-а са руководством Општинског одбора у Гацку констатовано је да овај одбор функционише стабилно и одговорно, те да представља један од кључних ослонаца странке у Херцеговини.
Састанку су присуствовали организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар Срђан Амиџић, који су са руководством локалног одбора разговарали о актуелном стању и даљим плановима.
Као кључна кадровска промјена, за привременог предсједника ОО СНСД Гацко изабран је Милинко Милидраг. Истиче се да ће његово дугогодишње искуство и претходни успјешан рад на овој позицији бити од неизмјерног значаја за наставак позитивног тренда у раду одбора.
Током анализе рада констатовано је да су страначке структуре у Гацку добро уређене, те кадровски и организационо спремне да одговоре свим предстојећим политичким и друштвеним изазовима.
Из СНСД-а поручују да гатачки одбор посједује пуни капацитет да остане озбиљан политички фактор у локалној заједници, доследно афирмишући политику дијалога, стабилности и одговорног дјеловања.
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