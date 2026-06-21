Мушкарац рањен у пуцњави код Челића

Аутор:АТВ редакција
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У насељу Лукавица, у општини Челић, синоћ је дошло до употребе ватреног оружја у којој је једно лице задобило повреде.
Инцидент се догодио око 20:50 часова у породичној кући чији је власник лице иницијала С.Ђ. У пуцњави је рањен 49-годишњи А.Б. из Вражића.
Повријеђени мушкарац је након указане помоћи хитно превезен у Клинику за ортопедију ЈЗУ УКЦ Тузла, гдје су му констатоване прострелне ране стопала.
На лице мјеста одмах су изашле јаке полицијске снаге, укључујући припаднике ПС Челић, Тима за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку, као и истражитеље ОКП ПУ Тузла.
Дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона руководи истрагом, а по његовом налогу у току је претрес куће у којој се догодио инцидент.
Из МУП-а Тузланског кантона за наш портал поручују да су сви учесници овог догађаја под полицијским надзором.
"Ситуација је под потпуном контролом и нема разлога за узнемиреност грађана", наводе из полиције.
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