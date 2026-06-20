Шобот о стању повријеђених у удесу код Пријаковаца: Троје страних држављана у УКЦ-у

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске Никола Шобот рекао је за РТРС да су, након данашње тешке несреће у Пријаковцима код Бањалуке, у УКЦ примљена три страна држављана од којих је двоје одраслих и једно малољетно лице.
- Ради се о мушкарцу и жени са тежим тјелесним повредама и налазе се у животној опасности - рекао је Шобот.
Он је навео да је жена тренутно у операционој сали, док је дијете смјештено на интензивној педијатријској њези, додајући да је у току комплетна дијагностика.
Друштво
Нормализован саобраћај у Пријаковцима код Бањалуке
- Ради се о животно угроженим лицима и ради се све што се може да се њихово стање стабилизује - рекао је Шобот.
Подсјећамо, у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас у Пријаковцима код Бањалуке погинуле су двије жене и мушкарац.
Хроника
Детаљи тешке несреће код Бањалуке: Погинуле двије жене и мушкарац
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