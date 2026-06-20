Logo

Шобот о стању повријеђених у удесу код Пријаковаца: Троје страних држављана у УКЦ-у

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 19:18

Коментари:

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Вршилац дужности директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске Никола Шобот рекао је за РТРС да су, након данашње тешке несреће у Пријаковцима код Бањалуке, у УКЦ примљена три страна држављана од којих је двоје одраслих и једно малољетно лице.

- Ради се о мушкарцу и жени са тежим тјелесним повредама и налазе се у животној опасности - рекао је Шобот.

Он је навео да је жена тренутно у операционој сали, док је дијете смјештено на интензивној педијатријској њези, додајући да је у току комплетна дијагностика.

Нормализован саобраћај Бањалука-Приједор

Друштво

Нормализован саобраћај у Пријаковцима код Бањалуке

- Ради се о животно угроженим лицима и ради се све што се може да се њихово стање стабилизује - рекао је Шобот.

Подсјећамо, у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас у Пријаковцима код Бањалуке погинуле су двије жене и мушкарац.

Несрећа Пријаковци

Хроника

Детаљи тешке несреће код Бањалуке: Погинуле двије жене и мушкарац

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Шобот

Саобраћајна несрећа

Бањалука

УКЦ Републике Српске

повријеђени

Коментари (0)

Више из рубрике

Двије женска и једна мушка особе погинуле су данас у тешкој саобраћајној несрећи у Пријаковцима на магистралном путу Бањалука-Приједор.

Хроника

Детаљи тешке несреће код Бањалуке: Погинуле двије жене и мушкарац

3 ч

0
Још једна трагедија у Српској

Хроника

Још једна трагедија у Српској

4 ч

0
Три особе погинуле у стравичној несрећи код Бањалуке

Хроника

Три особе погинуле у стравичној несрећи код Бањалуке

4 ч

4
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Тежак судар у БиХ: Повријеђене двије особе

5 ч

0

  • Најновије

21

23

Родитељи закопали своју д‌јецу поред куће па у затвору добили још једно дијете

21

02

Шок пред почетак спектакла: Четири члана жирија не долазе на финале "Звезда Гранда"

20

59

Спектакл у Хјустону: Петарда Холанђана за тежак пораз Швеђана

20

55

Удар муње повриједио осам одраслих и дијете у Њемачкој

20

45

Најбољи теквондисти одмјерили снаге на првенству БиХ у Лакташима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима