"Западни системи нису препрека за руско оружје": Москва о ударима широм Украјине

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Високопрецизно руско наоружање гарантовано савладава сва средства противваздушне одбране која су западне земље испоручиле Украјини, саопштило је руско Министарство одбране.
"Анализа резултата примјене високопрецизног наоружања Оружаних снага Руске Федерације за уништавање објеката војне инфраструктуре кијевског режима потврђује његову високу ефикасност и способност да поуздано савлада сва средства ПВО и противракетне одбране која су Зеленском обезбиједили западни спонзори", поручили су.
Како су истакли у саопштењу руског одбрамбеног ресора, ријеч је о ударима високопрецизним оружјем дугог домета ваздушног, поморског и копненог базирања, не само по објектима у "наводно најбоље заштићеном Кијеву, гдје је Зеленски сада концентрисао готово све расположиве западне системе противракетне одбране".
Додали су да се групни удари високопрецизним оружјем са великом успешношћу изводе и по морским лучким објектима Украјине, као и по различитим бродовима који режиму Зеленског допремају наоружање и војну технику.
"Данашњи успјешни удари на два објекта војно-индустријског комплекса у Кијеву, као и на морску лучку инфраструктуру у Одеси, Черноморску и Измаилу у Одеској области, потврдили су способности Оружаних снага Руске Федерације да гарантовано погађају сваки циљ на читавој територији Украјине", нагласили су у руском војном ресору, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 д0
Свијет
4 д0
Свијет
4 д0
Регион
4 д0
Најновије
16
18
16
12
16
09
16
09
16
05
Тренутно на програму