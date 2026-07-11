Logo

"Западни системи нису препрека за руско оружје": Москва о ударима широм Украјине

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 15:11

Коментари:

0
Сукоб у Украјини
Фото: Tanjug/Iryna Rybakova/via AP

Високопрецизно руско наоружање гарантовано савладава сва средства противваздушне одбране која су западне земље испоручиле Украјини, саопштило је руско Министарство одбране.

"Анализа резултата примјене високопрецизног наоружања Оружаних снага Руске Федерације за уништавање објеката војне инфраструктуре кијевског режима потврђује његову високу ефикасност и способност да поуздано савлада сва средства ПВО и противракетне одбране која су Зеленском обезбиједили западни спонзори", поручили су.

Како су истакли у саопштењу руског одбрамбеног ресора, ријеч је о ударима високопрецизним оружјем дугог домета ваздушног, поморског и копненог базирања, не само по објектима у "наводно најбоље заштићеном Кијеву, гдје је Зеленски сада концентрисао готово све расположиве западне системе противракетне одбране".

Додали су да се групни удари високопрецизним оружјем са великом успешношћу изводе и по морским лучким објектима Украјине, као и по различитим бродовима који режиму Зеленског допремају наоружање и војну технику.

"Данашњи успјешни удари на два објекта војно-индустријског комплекса у Кијеву, као и на морску лучку инфраструктуру у Одеси, Черноморску и Измаилу у Одеској области, потврдили су способности Оружаних снага Руске Федерације да гарантовано погађају сваки циљ на читавој територији Украјине", нагласили су у руском војном ресору, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Украјина

Русија

Руска војна операција 2026

Запад

НАТО

Коментари (0)

Прочитајте више

Чешки премијер Андреј Бабиш разговара са медијима по доласку на самит ЕУ у згради Европског савета у Бриселу.

Свијет

Бабиш: Чешка неће учествовати у пакету војне помоћи Украјини

2 д

0
Сукоб у Украјини

Свијет

Руске снаге ослободиле још једно насеље, објављен број неутралисаних украјинских војника

4 д

0
Кремљ

Свијет

Кремљ: Наоружавање Украјине неће спријечити наставак СВО

4 д

0
Мапа кретања временски прилика

Регион

Према нама иде висински украјински циклон: Шта нам доноси?

4 д

0

Више из рубрике

Тражили да дијете одсуствује 3 седмице из школе због свадбе

Свијет

Тражили да дијете одсуствује 3 седмице из школе због свадбе

2 ч

0
САД траже од Ирана обећање да ће ослободити Хормушки мореуз

Свијет

САД траже од Ирана обећање да ће ослободити Хормушки мореуз

2 ч

0
Владимир Путин

Свијет

Амерички глумац: Путин је највећи свјетски лидер

4 ч

0
Коко Вандевеге

Свијет

Кренула на Вимблдон, па поломила браду и избила зубе

4 ч

0

  • Најновије

16

18

"Политика СНСД-а остаје иста и на домаћем и на међународном плану"

16

12

Европа разматра услове наплате проласка кроз Ормуски мореуз

16

09

Додик: Важно је да се истина о страдању Срба прикаже свијету

16

09

"Истина о страдању Срба биће у жижи свјетске јавности"

16

05

Трамп запријетио Ирану разорним ударом: Потпуно ћемо вас уништити!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима