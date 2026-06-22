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Enes Begović krio da je bolestan: "Imao sam nekoliko operativnih zahvata"

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ATV redakcija
22.06.2026 13:43

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Енес Беговић, пјевач
Foto: Youtube / Printscreen/ Nikad nije kasno

Pjevač Enes Begović suočio se sa tragičnim gubitkom sina prije nekoliko godina, kada se povukao iz javnosti, a nakon povratka na scenu ubrzo je ponovo nestao, što je zabrinulo fanove.

Pjevač Enes Begović suočio se sa tragičnim gubitkom sina prije nekoliko godina, kada se povukao iz javnosti, a nakon povratka na scenu ubrzo je ponovo nestao, što je zabrinulo fanove.

Iako nije želio da se zna o tome, priznao je kako je imao zdravstvenih problema.

“Imao sam dosta zdravstvenih problema, koji su sada, hvala Bogu, iza mene. Imao sam nekoliko operativnih zahvata i zbog toga se nisam pojavljivao ni u medijima, ni na nastupima”, rekao je Begović i dodao:

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"Sada sam, hvala Bogu, dobro i polako se, uz odobrenje doktora, vraćam obavezama. Veliko hvala profesoru doktoru koji me je lečio i svim zaposlenima na njegovoj privatnoj klinici. Zahvaljujem im od srca za sve ono što su mi pružili tokom mog lečenja i oporavka", rekao je pjevač.

(GrandTV)

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Enes Begović

Pjevač

Bolest

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