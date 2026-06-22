Auto smrskan: Objavljene fotografije nesreće koju je imala Dara iz Jasenovca

Mlada glumica Biljana Čekić sredinom prošle nedjelje imala je udes. Kako se navodi, izgubila je kontrolu nad automobilom i sletela sa puta.

Biljana se sada oglasila i otkrila da je i dalje u bolnici. Samo je kratko izjavila da je dobro, ali da trenutno ne može da hoda zbog nateknuća karlice.

Udes Biljana Čekić

"U bolnici sam, dobro sam. Nisam u stanju da pričam. Imam blago nateknuće karlice, ne mogu da hodam", rekla je Biljana Čekić za "Blic".

Na mrežama i u Viber grupama objavljene su fotografije nesreće u kojoj je mlada glumica učestvovala.

Udes Biljana Čekić

Kako se može vidjeti, njen automobil je smrskan, a ograda na mostu je pokidana.