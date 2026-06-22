Auto smrskan: Objavljene fotografije nesreće koju je imala Dara iz Jasenovca

Autor:ATV redakcija
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Mlada glumica Biljana Čekić sredinom prošle nedjelje imala je udes. Kako se navodi, izgubila je kontrolu nad automobilom i sletela sa puta.
Biljana se sada oglasila i otkrila da je i dalje u bolnici. Samo je kratko izjavila da je dobro, ali da trenutno ne može da hoda zbog nateknuća karlice.
"U bolnici sam, dobro sam. Nisam u stanju da pričam. Imam blago nateknuće karlice, ne mogu da hodam", rekla je Biljana Čekić za "Blic".
Na mrežama i u Viber grupama objavljene su fotografije nesreće u kojoj je mlada glumica učestvovala.
Kako se može vidjeti, njen automobil je smrskan, a ograda na mostu je pokidana.
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