Novak pomeo Cicipasa i ugasio svjetla na Centralnom terenu

Novak Đoković se plasirao u treće kolo Vimbldona, nakon što je za manje od dva sata igre „razbio“ Stefanosa Cicipasa sa maksimalnih 3:0 (6:3, 6:4, 6:2).

Pošto je meč na Centralnom terenu počeo tek oko 21 čas, teniseri su ušli u trku sa vremenom zbog vimbldonskog policijskog časa koji počinje u ponoć. Ipak, srpski as nije dozvolio nikakvu dramu niti odlaganje meča za naredni dan.

Đoković je od samog starta dirigovao tempom sa osnovne linije. U prvom setu je brzo stigao do brejka, a potom spasio 0:40 na svoj servis i rutinski poveo. Drugi set donio je sjajne servise s obje strane, ali i Novakovu magiju - nakon nevjerovatne odbrane u kojoj je uhvatio čak tri smeča Grka, Srbin pravi ključni brejk za 6:4.

U trećem setu na terenu je postojao samo jedan čovjek. Potpuno demoralisani Cicipas nije imao odgovor na brutalnu dominaciju najboljeg svih vremena, koji je sa još dva brejka ekspresno stavio tačku na ovaj meč i završio posao daleko prije ponoći.