Logo

Novak pomeo Cicipasa i ugasio svjetla na Centralnom terenu

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 22:38

Komentari:

0
Новак Ђоковић из Србије враћа лопту Стефаносу Циципасу из Грчке у њиховом мечу другог кола мушког сингла на Вимблдону у тенису у Лондону, сриједа, 1. јул 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Novak Đoković se plasirao u treće kolo Vimbldona, nakon što je za manje od dva sata igre „razbio“ Stefanosa Cicipasa sa maksimalnih 3:0 (6:3, 6:4, 6:2).

Pošto je meč na Centralnom terenu počeo tek oko 21 čas, teniseri su ušli u trku sa vremenom zbog vimbldonskog policijskog časa koji počinje u ponoć. Ipak, srpski as nije dozvolio nikakvu dramu niti odlaganje meča za naredni dan.

Đoković je od samog starta dirigovao tempom sa osnovne linije. U prvom setu je brzo stigao do brejka, a potom spasio 0:40 na svoj servis i rutinski poveo. Drugi set donio je sjajne servise s obje strane, ali i Novakovu magiju - nakon nevjerovatne odbrane u kojoj je uhvatio čak tri smeča Grka, Srbin pravi ključni brejk za 6:4.

U trećem setu na terenu je postojao samo jedan čovjek. Potpuno demoralisani Cicipas nije imao odgovor na brutalnu dominaciju najboljeg svih vremena, koji je sa još dva brejka ekspresno stavio tačku na ovaj meč i završio posao daleko prije ponoći.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

tenis

Vimbldon

Sportski rekordi

Komentari (0)

Pročitajte više

киша невријеме падавине обилне

Društvo

Nevrijeme nanijelo štetu poljoprivrednicima u BiH: ''Grad se mogao lopatom kupiti''

1 h

0
Старац и старица

Savjeti

Pet zdravih navika naših baka i d‌jedova koje bi trebalo vratiti u svakodnevicu

1 h

0
Роштиљ месо савјети

Zdravlje

Ručak koji treba izbjegavati tokom velikih vrućina: Srbi ga rado biraju baš tada

1 h

0
Авион

Svijet

Poznati bokser divljao u avionu, pa pao mrtav čim su mu stavili lisice

1 h

2

Više iz rubrike

Ђоковић против Циципаса у другом колу Вимблдона

Tenis

Đoković protiv Cicipasa u drugom kolu Vimbldona

1 d

0
Новак Ђоковић ас најбољи тенисер свих времена

Tenis

Đoković izjednačio još jedan Federerov rekord

1 d

0
Сабаленка исмијавала Теодору Костовић

Tenis

Sabalenka ismijavala Teodoru Kostović

1 d

0
Пала прошња на Нолетовом мечу, ево шта је поручио будућим младенцима

Tenis

Pala prošnja na Noletovom meču, evo šta je poručio budućim mladencima

1 d

0

  • Najnovije

23

01

Tinejdžerki iz BiH sudili za klevetu jer je druga optužila za silovanje i trudnoću

22

58

Zapaljen centar za liječenje ebole, ubijen policajac

22

53

Od udara groma stradao mladić (26)

22

47

Zvaničnici Srpske na prijemu povodom 250 godina od američke nezavisnosti

22

42

Helikopter OS BiH pomogao ugasiti požar kod Posušja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima