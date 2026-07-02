Poznato u kom terminu Đoković igra sljedeći meč na Vimbldonu

Novak Đoković će u trećem kolu Vimbldona igrati protiv Artura Rinderkneša. Meč će se igrati na Centralnom terenu, a njihov meč počeće u 14.30 časova po srpskom vremenu.

Najbolji teniser svih vremena se u prvom kolu namučio protiv Kineza Jibing Vua (6:4, 5:7, 6:4, 6:4), pa je u drugoj rundi održao čas tenisa Stefanosu Cicipasu (6:3, 6:4, 6:2). Ukoliko opravda ulogu favorita u osmini finala čeka boljeg iz meča Žoao Fonseka (Brazil) - Roman Safjulin (Rusija).

Podsjećanja radi mladi Brazilac ga je savladao nedavno na Rolan Garosu poslije prave drame, ali da ne "trčimo pred rudu". Na redu je treće kolo.

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Siner na terenu broj 1

Kada je u pitanju cijeli raspored na Vimbldonu za sutra, zanimljivo je i da Janik Siner ne igra na Centralnom terenu, već na terenu broj 1. Meč protiv Džensona Broksbija (Amerika) je drugi po rasporedu poslije meča Naomi Osake (Japan) i Darije Kasatkine (Australija), prenosi Mondo.

Što se glavnog terena tiče poslije Novaka će na teren Arina Sabalenka (Belorusija) i Jelena Ostapenko, pa onda Feliks Ože-Alijasim (Kanada) i Majkl Dženg (Amerika).