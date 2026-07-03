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Све већи број пацијената се јавља у болницу због уједа крпеља: Аларматно у бх. граду

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 19:58

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Крпељ зараза инфекција
Фото: Pexel/ Erik Karits

Због уједа разлочитих инсеката, првенствено крпеља, све већи број пацијената се јавља у Ургентни центар Кантоналне болнице Горажде.

Др медицине Амира Балићевац-Сијерчић истиче да је у овом периоду године најчешће ријеч о крпељима.

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"У посљедњих мјесец дана примјетан велики број пацијената који су били у контакту са крпељима. Стога је важно знати како поступати у тим ситуацијама, како правилно уклонити крпеља и третирати мјесто контакта. Особе које уоче крпеља у својој кожи требају га одстранити на правилан начин, а најбоље би било са пинцетом.

Уколико нису у могућности то урадити у кућним условима, било би добро да се јаве у најближу здравствену установу, како би се уклонио и такође потребно је одрадити адекватну хигијену коже односно мјеста контакта са крпељом - појаснила је Балићевац-Сијерчић.

Додала је да, уколико пацијенти у кућним условима успију уклонити крпеља, требају наредних дана пратити да ли ће се на том мјесту појавити црвенило. Уколико се то деси, потребно је да се јаве породичном љекару.

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Она је напоменула да је важно пратити упуте љекара, јер ове животиње могу бити преносиоци озбиљних обољења као што је Лајмска болест.

"Крпељи су, нажалост, преносници болести борелиозе односно Лајмске болести која се може јавити код пацијената који су у контакту са крпељом. Не значи нужно да ће се то десити али прошле године ми смо били учесници пројекта у оквиру којег смо имали истраживање да ли су крпељи били заражени, пише РадиоСарајево.

Морам рећи да је значајан број био заражен односно били су преносници болести. Због тога је добро пратити симптоме, црвенило, може се јавити и температура и на то се треба обратити пажња. Имали смо таквих пацијената али успјешно је лијечење ако се на вријеме открије. Ипак, уколико се деси супротно и запусти се, болест се може системски ширити и болест се најприје види на кожи али се може системски одразити на разне органе - упозорила је Амира Балићевац-Сијерчић.

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Додала је да се доста пацијената јавља и због уједа пчела, оса, стршљена и сличних инсеката који узрокују одређене акутне алергијске реакције, али да се успјешно одговара у свим тим ситуацијама.

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Тагови :

Горажде

болница

крпељи

како уклонити крпеља

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