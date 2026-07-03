У 30. години преминуо спортиста Стефан Поповић: Данас посљедњи испраћај младог фудбалера

Аутор:АТВ редакција
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Грађани Котор Вароша данас ће на вјечни починак испратити Стефана Поповића, младог фудбалера чија је прерана смрт потресла породицу, пријатеље, саиграче и цијелу локалну заједницу.
Стефан Поповић био је дугогодишњи члан Фудбалског клуба „Младост“ из Котор Вароша, а након одласка из родног града своју спортску каријеру наставио је у Њемачкој, гдје је носио дрес Фудбалског клуба Феникс из Минхена.
Од њега су се емотивним порукама опростили његови саиграчи и пријатељи из минхенског клуба, напомињући да ће га памтити као изузетног спортисту, преданог саиграча и великог човјека који је оставио дубок траг међу свима који су га познавали.
Сахрана Стефана Поповића биће обављена у данас, 3. јула, у 13 сати на Православном гробљу у Зубовићима. Тужна поворка кренуће у 12.30 сати испред капеле на Новом гробљу у Котор Варошу.
Породица, пријатељи, спортски колективи и бројни грађани опростиће се од Стефана посљедњим поздравом, чувајући успомену на његов осмијех, спортски дух и доброту по којој ће остати упамћен, преноси Црна Хроника
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