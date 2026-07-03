Logo

У 30. години преминуо спортиста Стефан Поповић: Данас посљедњи испраћај младог фудбалера

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 09:25

Коментари:

0
У 30. години живота преминуо млади спортиста Стефан Поповић
Фото: Facebook/Glas Kotorvaroša/printscreen

Грађани Котор Вароша данас ће на вјечни починак испратити Стефана Поповића, младог фудбалера чија је прерана смрт потресла породицу, пријатеље, саиграче и цијелу локалну заједницу.

Стефан Поповић био је дугогодишњи члан Фудбалског клуба „Младост“ из Котор Вароша, а након одласка из родног града своју спортску каријеру наставио је у Њемачкој, гд‌је је носио дрес Фудбалског клуба Феникс из Минхена.

Од њега су се емотивним порукама опростили његови саиграчи и пријатељи из минхенског клуба, напомињући да ће га памтити као изузетног спортисту, преданог саиграча и великог човјека који је оставио дубок траг међу свима који су га познавали.

Сахрана Стефана Поповића биће обављена у данас, 3. јула, у 13 сати на Православном гробљу у Зубовићима. Тужна поворка кренуће у 12.30 сати испред капеле на Новом гробљу у Котор Варошу.

Породица, пријатељи, спортски колективи и бројни грађани опростиће се од Стефана посљедњим поздравом, чувајући успомену на његов осмијех, спортски дух и доброту по којој ће остати упамћен, преноси Црна Хроника

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Стефан Поповић

сахрана

Котор Варош

преминуо спортиста

фудбалер

Коментари (0)

Више из рубрике

На локацији некадашње зграде Прве дирекције жељезница у БиХ основане 1898. године у Дервенти, постављена је легендарна локомотива "Ћиро"

Градови и општине

Легендарни "Ћиро" поново у Дервенти

11 ч

0
Шести "Јелен Гарден Фест" у Приједору

Градови и општине

Почиње шести "Јелен Гарден Фест" у Приједору

14 ч

0
Хитна, санитарно возило

Градови и општине

Обећано ново возило за дијализне пацијенте у Невесињу

14 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Градови и општине

Младићу (22) у Мостару петарда пукла у руци

17 ч

0

  • Најновије

10

54

Вулкан Мутновски избацио стуб пепела висок око пет километара

10

38

"Политиком и одлучношћу Милорада Додика СНСД све јачи и спремнији"

10

32

ПУ Бањалука упутила апел грађанима да не насједају на лажне СМС поруке

10

28

„Најтеже је што нема ни гроб. Немам гдје да му прислужим свијећу“

10

26

Турска забранила да ЛГБТ крузер пристане у њиховим лукама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима