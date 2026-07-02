Легендарни "Ћиро" поново у Дервенти

Аутор:АТВ редакција
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На локацији некадашње зграде Прве дирекције жељезница у БиХ основане 1898. године у Дервенти, постављена је легендарна локомотива "Ћиро".
Циљ је да се трајно сачува сјећање на воз који је прије скоро вијек и по, свакодневно пролазио кроз Дервенту.
Легендарни "Ћиро", који је посљедњи пут кроз Дервенту прошао 1968. године, вратила се у град. Не вози, али чува успомену на једно од најзначајнијих поглавља у историји града. Рођаци Никола и Предо Митровић памте времена када је "Ћиро" био главно превозно средство.
Постављањем реплике, Дервента је добила нови симбол културно-историјског насљеђа.
И док старији памте звук локомотиве и дим из њеног димњака, млађи ће кроз реплику имати прилику да науче дио историје када је жељезница давала посебан ритам овом крају.
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Реплика за циљ има очување колективног сјећања, али и обогаћивање туристичке понуде града.
Иако више неће саобраћати пругом, сигурно је да ће наставити да спаја прошлост и садашњост. Постаје ново мјесто сусрета, фотографисања и чувања успомена, преноси РТРС.
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