Jeli Stojičić uručeno rješenje o dodjeli stana

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić uručio je danas u Mrkonjić Gradu rješenje o dodjeli stambene jedinice supruzi poginulog borca Jeli Stojičić, čime je završen proces stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida na području ove lokalne zajednice.

Ostojić je rekao novinarima da je za rješavanje stambenog pitanja Jele Stojičić izdvojeno 45.000 KM, od čega je Ministarstvo obezbijedilo 31. 500 KM, dok je lokalna zajednica učestvovala sa 13.500 KM.

On je istakao da je ovo dobar pokazatelj da se saradnjom republičkih vlasti i lokalne zajednice uspješno rješavaju sva pitanja.

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Ostojić je Stojičićevoj čestitao što je riješila stambeno pitanje i poželio joj da u dodijeljenom stanu doživi duboku starost.

On je podsjetio da je Vlada Republike Srpske u ovaj proces u Mrkonjić Gradu od 1999. godine uložila oko 1.800.000 KM.

"Riješeno je stambeno pitanje 94 porodice, od kojih je 50 dobilo nepovratna novčana sredstva, a 45 porodica stambene jedinice", naveo je Ostojić, prenosi "Srna".

On je zahvalio načelniku opštine Draganu Vođeviću i predsjedniku Predsjedništva Boračke organizacije Mrkonjić Grad Dušku Miletiću za korektnu saradnju kada je riječ o problemima boračke populacije.

Ostojić je rekao da je danas sa Vođevićem razgovarao o daljim koracima i prioritetima kada je riječ o boračkim kategorijama stanovnika, kao što je zapošljavanje djece poginulih boraca.

Vođević je naveo da opština godinama sarađuje sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, te da su zahvaljujući toj saradnji ovaj proces priveli kraju.

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On je čestitao sugrađanki Jeli i poručio da će biti još poziva i programa u saradnji sa resornim ministarstvom da bi izašli u susret borcima koji su odbranili Republiku Srpsku.

Jela Stojičić je rekla da je tijelo njenog muža Neđe pronađeno u masovnoj grobnici u Mrkonjić Gradu.

Ona je istakla će joj život u novom stanu biti mnogo lakši, te da joj ovaj vid podrške i pomoći mnogo znači.