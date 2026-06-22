"Zlatne ruke Podrinja" okupile veliki broj posjetilaca

"Zlatne ruke Višegrada" organizuju se više od jedne decenije. Predstavljaju bogatstvo narodnog stvaralaštva, tradicionalnih zanata i gastronomske ponude podrinjskog kraja, privlačeći veliki broj posjetilaca i turista iz regiona.

Rukotvorine, predmeti starih zanata, domaća radinost i drugi autentični proizvodi, na dvadeset ukusno uređenih štandova, izloženi su prvi put na višegradskoj ćupriji, jednom od najprepoznatljivijih simbola Višegrada.

„Obožavam sve prelijepe stvari u životu, a najljepše stvari u životu su djeca i cvijeće. Zato sam ja te cvjetne motive pokušala da prenesem na ove moje radove, različitih oblika i veličina pa da i ti cvjetovi ukrašavaju naše domove od betona“, kazala nam je Milanka Mila Srbljanović iz Priboja.

„Bavim se rukotvorinama, pustovanje vune, kako se sad modernije kaže – filcovanje. Torbe, sapune, pa ove košulje za folklor pa tu su i džemperi pa slikam. Uglavnom, svestrana sam“, rekla je Slavojka Marković iz Istočne Ilidže.

„Sve je naša domaća proizvodnja, od likera, džemova, od slatka. Recimo, imate slatko od šišarke, koje je mnogo ljekovito za pluća i bronhitis. Imamo domaće kolače, tjesteninu, vrganj, sokovi“, rekla nam je Miljana Stanković iz Trnova.

„Imamo ručnih radova, imamo nešto i od naših domaćih kompota. Imamo domaće trešnje i jagode i stvarno smo se potrudili da donesemo nešto iz našeg kraja, da probaju ljudi nešto iz naše planine“, rekla nam je Jela Janjušević iz opštine Rudo.

“Zlatne ruke Podrinja” tradicionalno organizuje Turistička organizacija Višegrad. Direktor Turističke organizacije Jadranko Janjić rekao je da su „Zlatne ruke Podrinja“ jedan od najznačajnijih događaja posvećenih očuvanju kulturne baštine i promociji domaće radinosti.

„Ono što je nama drago kao Turističkoj organizaciji jeste to što možemo da spojimo više radinosti, više tradicija, gdje možemo da vidimo čovjeka sa guslama, ljude koji prave sapune, znači razne radinosti pa tu su i srpske nošnje. Ono što je nama bitno i ono što mi želimo da to ostane tradicija i da mi ostanemo na Ćupriji i da iz godine u godinu ovdje napravimo još bolji program“, kazao je direktor Turističke organizacije Višegrad, Jadranko Janjić.

“Zlatne ruke Podrinja” tradicionalno organizuje Turistička organizacija Višegrad.Direktor Turističke organizacije Jadranko Janjić rekao je da su „Zlatne ruke Podrinja“ jedan od najznačajnijih događaja posvećenih očuvanju kulturne baštine i promociji domaće radinosti.

„Višegrad, kao jedna od poznatih turističkih destinacija, ne samo Republike Srpske, nego i čitave regije i zadovoljstvo je vidjeti veliki broj ljudi, koji svakodnevno pristižu u Višegrad i to ne samo na jednodnevni boravak, nego ostaju zaista i po nekoliko dana. Zaista, velika zahvalnost svima, koji se bave turizmom u našoj opštini, kao i radnicima TO Višegrad, koji zajedno sa opštinom Višegrad nastoje da upotpune sadržaje kako bi svi ti turisti imali priliku šta i da vide i na taj način da se zadrže u našem gradu“, poručio je načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević.

Iz Turističke organizacije Višegrada najavljeno je da će tokom ljetne turističke sezone biti organizovan niz sadržaja, među kojima su tradicionalne manifestacije „Višegradska regata“ i „Skokovi sa ćuprije“, koje će biti održane 4. i 5. jula.