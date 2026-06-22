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Runić: Podrška Vlada Srbije i Srpske garant opstanka Srba u Drvaru

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 14:58

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Дрвар, општина у западном дијелу ФБиХ
Foto: ATV

Načelnik opštine Drvar Dušica Runić izjavila je Srni da je podrška vlada Republike Srpske i Srbije glavni garant opstanka srpskog stanovništva u ovoj lokalnoj zajednici.

Runićeva je istakla da je Drvar u potpunosti i namjenski utrošio milion KM koje je Vlada Republike Srpske obezbijedila za ovu lokalnu zajednicu u okviru finansijske podrške opštinama u Federaciji BiH sa većinski srpskim stanovništvom.

Ona je navela da su ta sredstva usmjerena na finansiranje D‌ječijeg vrtića "Majka hrabrost", jedine srpske predškolske ustanove u tom dijelu FBiH (FBiH), kao i za rad Radio Drvara - jedinog srpskog medija na tom području.

"Ova finansijska in‌jekcija direktno je uložena i u poboljšanje demografske slike kroz uvećane iznose novčane pomoći za novorođenu d‌jecu i učenike. Takođe, sredstvima su obuhvaćene socijalne mjere kojima je obezbijeđen smještaj za odrasla i stara lica, kao i stipendiranje svih prijavljenih studenata", rekla je Runićeva.

Ona je dodala da je dio sredstava usmjeren i u budući privredni razvoj, te da je sačinjena dokumentacija za razvojne projekte.

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"Kontinuirana podrška koju nam pružaju vlade Srbije i Republike Srpske predstavlja siguran bedem i garant opstanka srpskog naroda u ovoj lokalnoj zajednici", poručila je Runićeva.

Ona je istakla da zajednički napori i koordinisana ulaganja dvije vlade pokazuju institucionalnu brigu za srpske povratnike, jačaju domaće institucije i stvaraju ambijent u kojem će mladi nakon završenih studija imati uslove da se vrate i grade budućnost u rodnom Drvaru.

Vlada Republike Srpske usvojila je 18. juna informaciju o odobravanju i upotrebi 227.400.000 KM donatorskih sredstava Vlade Srbije, od čega je 211.900.000 KM raspoređeno za finansiranje 138 projekata u opštinama i gradovima, među kojima su Drvar, Glamoč, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bosanska Krupa i Mostar.

Ukupno raspoređena donatorska sredstva za lokalne zajednice u FBiH iznose 13,3 miliona KM, a finansirano je 26 projekata iz oblasti putne infrastrukture, vodosnabdijevanja, školstva, zdravstva, kulture i sporta, dok je ulagano i u obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova.

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Dušica Runić

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