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Poznat uzrok požara na deponiji Uborak u Mostaru?

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 17:43

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Густ дим усљед пожара на депонији у Мостару.
Foto: Facebook/Screenshot/Hercegovački.ba

Požar na mostarskoj deponiji Uborak krenuo je s radnog stroja, nezvanično saznaje portal Bljesak.

Kako su ranije rekli iz PVJ-a Mostar, prijava je zaprimljena u 9:15 sati te da je "vatra zahvatila i bager". Ali, prema informacijama s terena, nagađa se da je požar izbio na bageru te da je to uzrok požara u kojem su stradali i objekti mostarskog javnog poduzeća.

Podsjetimo, u poned‌jeljak ujutro izbio je požar na mostarskoj deponiji a u gašenje su se, uz vatrogasce, uključile i Oružane snage Bosne i Hercegovine te er traktori s Aerodroma Mostar. S deponije se vatra proširila na zgrade javnog poduzeća, a u jednom su trenutku evakuisani svi iz kruga deponije zbog opasnosti.

Мостар пожар Уборак

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Gašenje požara još traje, a Grad Mostar izdao je upozorenje građanima zbog zagađenog vazduha, pogotovo onima koji žive u naseljima uz deponiju.

Ovo nije prvi put da gori deponija, ali nikada do sada požar nije poprimio ovolike razmjere, dodaje Bljesak.info.

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Mostar

požar

Deponija

Uborak

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