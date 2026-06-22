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Pokrenuta akcija Vihor 3: Pucnjava u kafiću, ima mrtvih

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 17:14

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Покренута акција Вихор 3: Пуцњава у кафићу, има мртвих
Foto: Tanjug/Boris Milivojević

Danas je u beogradskom naselju Kumodraž došlo do vatrenog obračuna u kome je preminula jedna osoba.

Kako piše Telegraf., do pucnjave je došlo u kafe-baru na Bulevaru Peke Dapčevića u kojoj je nepoznato lice ispalio više projektila u dvije muške osobe.

Jedna osoba preminula od zadobijenih povreda, druga ranjena.

Na snazi je akcija Vihor 3.

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Tagovi :

Pucnjava

Beograd

Ubistvo

akcija policije

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