Dvoje djece pronađeno mrtvo u automobilu

Dvoje djece starosti 2 i 4 godine pronađeno je mrtvo u porodičnom automobilu na parkingu jedne stambene zgrade u francuskom gradu Karpantrasu, a vjeruje se da su stradala usljed posljedica vrućine, saopštilo je tužilaštvo.

Tijela djece pronađena su u departmanu Vokliz, u regionu Provansa-Alpi-Azurna obala, na jugoistoku Francuske, prenio je Figaro.

“Uzrok smrti djece tek treba da se utvrdi, ali se prednost daje teoriji o toplotnom talasu“, rekla je tužiteljka Karpantrasa, Elen Murges, preneo je pariski list.

Kako navodi BFMTV, crveni meteo-alarm zbog ekstremne vrućine danas je izdat za 49 departmana, što pogađa ukupno 35 miliona Francuza.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni ranije je zatražio od ministara u svojoj vladi da ograniče putovanja u četvrtak i petak, 25. i 26 juna, dok će im biti dozvoljeno da idu na put jedino ukoliko je to povezano sa aktuelnim talasom ekstremnih vrućina koji pogađa tu zemlju, prenela je tv stanica.

Svijet Paklena vrućina zatvorila škole: Toplotni talas paralisao Francusku

Kako se navodi u saopštenju iz kabineta premijera, ova odluka je doneta kako bi se izbjegla prekomerna mobilizacija lokalnih službi prefektura tokom ovih putovanja, posebno zbog toga što su nadležne službe već opterećene mjerama vezanim za toplotni talas i njegove posledice širom Francuske.

(telegraf)