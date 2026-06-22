Vašington odobrio prodaju iranske nafte

SAD su objavile opštu dozvolu za prodaju iranske sirove nafte i petrohemijskih proizvoda do 21. avgusta, saopšteno je iz Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija.

U odluci se navodi da je trgovanje iranskom naftom i prerađevinama dozvoljeno do 21. avgusta u podne.

Prema licenci OFAK-a, dozvoljen je uvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i naftnih derivata iranskog porijekla u SAD, pod uslovom da su neophodni.

Licenca se ne primjenjuje na transakcije koje uključuju fizička i pravna lica povezana sa Sjevernom Korejom, Kubom ili Krimom i novim ruskim regijama.

(Glas Srpske)