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Vašington odobrio prodaju iranske nafte

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 16:27

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Нафта
Foto: Pixabay/McRonny

SAD su objavile opštu dozvolu za prodaju iranske sirove nafte i petrohemijskih proizvoda do 21. avgusta, saopšteno je iz Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija.

U odluci se navodi da je trgovanje iranskom naftom i prerađevinama dozvoljeno do 21. avgusta u podne.

Prema licenci OFAK-a, dozvoljen je uvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i naftnih derivata iranskog porijekla u SAD, pod uslovom da su neophodni.

Licenca se ne primjenjuje na transakcije koje uključuju fizička i pravna lica povezana sa Sjevernom Korejom, Kubom ili Krimom i novim ruskim regijama.

(Glas Srpske)

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OFAK

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