Vašington odobrio prodaju iranske nafte

Autor:ATV redakcija
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SAD su objavile opštu dozvolu za prodaju iranske sirove nafte i petrohemijskih proizvoda do 21. avgusta, saopšteno je iz Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija.
U odluci se navodi da je trgovanje iranskom naftom i prerađevinama dozvoljeno do 21. avgusta u podne.
Prema licenci OFAK-a, dozvoljen je uvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i naftnih derivata iranskog porijekla u SAD, pod uslovom da su neophodni.
Licenca se ne primjenjuje na transakcije koje uključuju fizička i pravna lica povezana sa Sjevernom Korejom, Kubom ili Krimom i novim ruskim regijama.
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