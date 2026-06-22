Požar u centru za obuku, najmanje osam poginulih

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Najmanje osmoro ljudi poginulo je u požaru u centru za obuku u gradu Laknau, na sjeveru Indije, izjavio je neimenovani lokalni policijski službenik.

Međutim, lokalni mediji tvrde da je u požaru poginulo do 14 ljudi, uglavnom studenata. Društvo Evo na koga vrućina najviše utiče Rojters za sada ne može da potvrdi preciznost informacija. /SRNA/

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