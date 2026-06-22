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Požar u centru za obuku, najmanje osam poginulih

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 14:46

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Najmanje osmoro ljudi poginulo je u požaru u centru za obuku u gradu Laknau, na sjeveru Indije, izjavio je neimenovani lokalni policijski službenik.

Međutim, lokalni mediji tvrde da je u požaru poginulo do 14 ljudi, uglavnom studenata.

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/SRNA/

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požar

poginuli

Indija

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