Požar u centru za obuku, najmanje osam poginulih

Autor:ATV redakcija
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Najmanje osmoro ljudi poginulo je u požaru u centru za obuku u gradu Laknau, na sjeveru Indije, izjavio je neimenovani lokalni policijski službenik.
Međutim, lokalni mediji tvrde da je u požaru poginulo do 14 ljudi, uglavnom studenata.
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Rojters za sada ne može da potvrdi preciznost informacija.
/SRNA/
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