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Zaharova: Ubrzana militarizacija učinila EU neprijateljem Rusije

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 12:52

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Захарова: Убрзана милитаризација учинила ЕУ непријатељем Русије
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Ubrzana militarizacija EU i de fakto spajanje sa NATO-om pretvorili su Uniju u geopolitičkog neprijatelja Rusije, rekla je za RIA Novosti portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je istakla da trenutna EU ne može više da se posmatra kao isključivo ekonomski projekat.

"Ubrzana militarizacija i de fakto spajanje sa Alijansom transformisali su EU iz geoekonomskog konkurenta u geopolitičkog neprijatelja", navela je Zaharova.

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Marija Zaharova

Rusija

Evropska unija

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