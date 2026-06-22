Zaharova: Ubrzana militarizacija učinila EU neprijateljem Rusije

Ubrzana militarizacija EU i de fakto spajanje sa NATO-om pretvorili su Uniju u geopolitičkog neprijatelja Rusije, rekla je za RIA Novosti portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je istakla da trenutna EU ne može više da se posmatra kao isključivo ekonomski projekat.

"Ubrzana militarizacija i de fakto spajanje sa Alijansom transformisali su EU iz geoekonomskog konkurenta u geopolitičkog neprijatelja", navela je Zaharova.