Tramp: "Iran me je kontaktirao. Žele dogovor, jako"

ATV
13.04.2026 19:10

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je u obraćanju u Bijeloj kući da Iran "veoma želi da postigne sporazum", i naveo da su ga kontaktirali "relevantni ljudi" radi dogovora. Ponovio je da neće dozvoliti Teheranu da razvije nuklearno oružje.

"Oni žele sporazum, zaista ga žele. Iran neće imati nuklearno oružje. Dogovorili smo se o mnogo čemu, ali oni se nisu složili sa tim", rekao je Tramp, dodajući da je "uvjeren" da će se na kraju složiti.

Tramp je takođe rekao da postoji mogućnost brzog rješavanja sukoba. Naveo je da su ga jutros kontaktirali "relevantni ljudi" iz Irana u pokušaju da se postigne dogovor, prenosi B92

