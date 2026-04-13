Viktor Orban još nije rekao posljednju riječ u politici, tvrdi to Milorad Dodik. Predsjednik SNSD-a kaže da su svi projekti Republike Srpske i Mađarske dogovoreni s Orbanovom Vladom. U značajnom obimu su već i realizovani. Ako dođe do prekida, biće to jednostrano sa mađarske strane.

"Mi smo uvijek bili na neki način sami ovdje, osim Srbije, Rusije, sada nove administracije u dijelu samo. Imali smo uvijek neoliberalni svijet koji je bio protiv nas. Orban je bio tu glas razuma. Želim da mu pošaljem njemu lično poruku da ostajemo prijatelji i da želim što prije da se vidim s njim i da razgovaramo o tome kako ćemo dalje", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Gotovo pola miliona Mađara u dijaspori je željelo da glasa. Od toga veći dio dolazi iz susjednih zemalja, najviše iz Rumunije. Na desetine hiljada Mađara živi i u Vojvodini. Oni su glasali gotovo jednoglasno. 90 odsto prebrojanih pristiglih glasova bilo je za Orbanovu listu. Ipak, nije bilo dovoljno. Orbanov poraz je veliki gubitak za Srbiju i Republiku Srpsku, ocjena je analitičara. Ipak, Srpska zajednica u Mađarskoj se nada dobroj saradnji i s novom Vladom.

"Praksa takva i to je opšte poznato da Mađarska veoma brine o svojoj dijaspori. Ako uzmemo činjenicu da u Vojvodini živi oko 60.000 Mađara i da će se ta praksa vjerovatno i nastaviti, na bazi reciprociteta se očekuje da će se ta saradnja prenijeti i na Srbe u Mađarskoj. Međutim, još je rano bilo šta govoriti. Sačekajmo da se formira Vlada, pa ćemo znati nešto više", kaže Diana Đurić, urednik TV Varoš iz Budimpešte

Ono što se već zna jeste da Mađar neće voditi istu politiku kao Orban. Najavio je lojalnost i Evropskoj uniji i NATO-u. Mađari nisu više željeli da budu crna ovca unutar EU. Željeli su normalizaciju odnosa sa Briselom, ali tek će za nekoliko mjeseci vidjeti šta to u praksi znači, ocjena je Aleksandra Pavića.

„EU je zamrzla nekoliko milijardi evra u fondovima za Mađarsku i sigurno da će to biti uslov da se puste ti fondovi da Mađarska bude kooperativna, što uključuje i nove runde sankcija protiv Rusije", kaže Aleksandar Pavić, politikolog.

Takve planove bi mogao da im poremeti rat u Iranu. Izazvaće to ozbiljnu ekonomsku krizu. Teško da će se i cijene energenata vratiti u normalu. Tako će, kaže Pavić, i EU i Mađarska biti još više upućene na ruske energente. Mađarska ne može da poboljša ekonomsku situaciju ako nema pristup jeftinoj energetici. Tako da zavisnost prema Rusiji ostaje, tvrdi i Obrad Kesić.

"U tom kontekstu onda znači da će nova vlast morati da postigne dogovor sa Rusijom da bi garantovala mogućnost da, ne samo održi ekonomsku stabilnost, nego da i napreduje što se tiče cjelokupne ekonomske situacije", rekao je Obrad Kesić, šef Misije BiH pri EU.

Ono što bi moglo da ostane jeste bodljikava žica kojom je Mađarska opasala svoju južnu granicu.

"Jer ukoliko migranti preplave Mađarsku, odnosno, ukoliko Mađarska bude bez pogovora ispunjavala zahtjeve Brisela, onda će on veoma brzo sa svojom Vladom ući u probleme", rekao je Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka UNIBL.

Srbi u regionu, ali i drugi narodi koji su se okretali ka Orbanu kao čuvaru tradicionalnih vrijednosti porodice i društva, pored bezbjednosnih i ekonomskih prilika i posljedica zbog promjene vlasti u Mađarskoj, možda najviše gledaju u vrijednosnu dimenziju novih okolnosti. Imajući u vidu veze s briselskom administracijom i mnogo liberalniji pogled na svijet novog mađarskog lidera, pitanje je koliko će i da li će Budimpešta nastaviti da stoji na prvoj liniji odbrane od novih evropskih vrijednosti.