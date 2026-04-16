Gurnula ruku pod vodu i uhvatila nešto: Mislila da je grana, a onda se pojavila zvijer

Kupanje u mirnoj vodi za jednu se ženu pretvorilo u pravi horor nakon što je iz vode podigla predmet za koji je mislila da je komad drveta. U sljedećem trenutku shvatila je da drži živog aligatora, što je izazvalo paniku i bijeg prema obali.
Snimak incidenta brzo se proširio društvenim mrežama i prikupila stotine hiljada pregleda.
Na njoj se vidi kako žena bezbrižno uživa u vodi, nesvjesna da se tik uz nju nalazi životinja koja mirno pluta na površini.
U jednom trenutku odlučila je podići "predmet" iz vode, ali čim ga je dohvatila, uslijedio je šok. Kada je shvatila da se ne radi o drvetu, već o mladom aligatoru, počela je panično vrištati, prenosi Dnevno.
U strahu ga je odmah bacila što dalje od sebe i potrčala prema obali.
Sve se odigralo u nekoliko sekundi, ali dovoljno da izazove brojne reakcije na internetu.
